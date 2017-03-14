 Büyüklerin belalısı – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    Büyüklerin belalısı

    Büyüklerin belalısı

    ’u adeta şaha kaldıran ve 16 gol-15 puanlık ilk yarı performansını 8 maçta geçen genç teknik adam, Üç Büyükler’e ligde yenilmezken tam 7 puan aldı.

    'de fırtınası dinmiyor. 17. haftada 12 puanla 16. sırada ateş hattında umutsuzluğa kapılan Kayserispor'a sihirli değnek değil Sergen Yalçın'ın eli değdi! G.Antep ve Sivas dönemlerinde adından söz ettirmeyi başaran genç teknik adam, Kayseri'de Üç Büyükler'e karşı yakaladığı başarıyla karizmasını güçlendirdi.

    7 MAÇTIR YENİLMİYOR
    Futbolculuk döneminde efsaneleştiği Beşiktaş'a rakip takım teknik direktörü olarak çelme takan Yalçın, adeta Büyükler'in belalısı... Devre arasında 12 transferle Kayseri'ye çıkarma yapan 44 yaşındaki başarılı hoca, F.Bahçe'yi, G.Saray'ı yenip, Beşiktaş'tan da puan alırken, takımın başında 8 maçta ilk yarıdan daha çok gol atıp (16), daha çok puan (15) topladı. 7 maçlık yenilmezlik serisi yapan sarı-kırmızılılarda Yalçın döneminde gelen 10 futbolcu; toplamda 6 gol ve 9 asistlik katkı verdi. GENÇ teknik adamla yıldızı parlayan 23 yaşındaki orta saha Deniz Türüç, hocasının başarısında yatan gerçeği şu sözlerle özetledi: "Sergen Hoca'nın en iyi şeyi, her zaman sakin kalması, tecrübeli olması. Bir de direkt olması. Açık açık söylüyor her şeyi."

    ÇOK AMA ÇOK FARKLI KAYSERİSPOR
    Kayserispor Başkanı Erol Bedir, ligde kalma adına hedef puanı bulduktan sonra farklı Kayserispor izlettireceklerini müjdeledi. Bedir, "Hedefimiz ligde 38 puanı bulmak. Arzuladığımız puanı bulduktan sonra Kayserispor üzerindeki stres kalkacak ve çok ama çok farklı bir takım izleyeceksiniz. Şimdi, su akarken testimizi doldurmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

    YALÇIN'IN 3 BÜYÜKLER KARNESİ

    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Beşiktaş-Kayserispor: 2-2
    Galatasaray-Kayserispor: 1-2
    Kayserispor-Fenerbahçe: 4-1

    ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI D GRUBU MAÇI
    Kayserispor-Beşiktaş: 1-1
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:15
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