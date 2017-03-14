Büyüklerin belalısı
Kayserispor’u adeta şaha kaldıran ve 16 gol-15 puanlık ilk yarı performansını 8 maçta geçen genç teknik adam, Üç Büyükler’e ligde yenilmezken tam 7 puan aldı.
Süper Lig'de Kayserispor fırtınası dinmiyor. 17. haftada 12 puanla 16. sırada ateş hattında umutsuzluğa kapılan Kayserispor'a sihirli değnek değil Sergen Yalçın'ın eli değdi! G.Antep ve Sivas dönemlerinde adından söz ettirmeyi başaran genç teknik adam, Kayseri'de Üç Büyükler'e karşı yakaladığı başarıyla karizmasını güçlendirdi.
7 MAÇTIR YENİLMİYOR
Futbolculuk döneminde efsaneleştiği Beşiktaş'a rakip takım teknik direktörü olarak çelme takan Yalçın, adeta Büyükler'in belalısı... Devre arasında 12 transferle Kayseri'ye çıkarma yapan 44 yaşındaki başarılı hoca, F.Bahçe'yi, G.Saray'ı yenip, Beşiktaş'tan da puan alırken, takımın başında 8 maçta ilk yarıdan daha çok gol atıp (16), daha çok puan (15) topladı. 7 maçlık yenilmezlik serisi yapan sarı-kırmızılılarda Yalçın döneminde gelen 10 futbolcu; toplamda 6 gol ve 9 asistlik katkı verdi. GENÇ teknik adamla yıldızı parlayan 23 yaşındaki orta saha Deniz Türüç, hocasının başarısında yatan gerçeği şu sözlerle özetledi: "Sergen Hoca'nın en iyi şeyi, her zaman sakin kalması, tecrübeli olması. Bir de direkt olması. Açık açık söylüyor her şeyi."
ÇOK AMA ÇOK FARKLI KAYSERİSPOR
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, ligde kalma adına hedef puanı bulduktan sonra farklı Kayserispor izlettireceklerini müjdeledi. Bedir, "Hedefimiz ligde 38 puanı bulmak. Arzuladığımız puanı bulduktan sonra Kayserispor üzerindeki stres kalkacak ve çok ama çok farklı bir takım izleyeceksiniz. Şimdi, su akarken testimizi doldurmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
YALÇIN'IN 3 BÜYÜKLER KARNESİ
SPOR TOTO SÜPER LİG
Beşiktaş-Kayserispor: 2-2
Galatasaray-Kayserispor: 1-2
Kayserispor-Fenerbahçe: 4-1
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI D GRUBU MAÇI
Kayserispor-Beşiktaş: 1-1
7 MAÇTIR YENİLMİYOR
Futbolculuk döneminde efsaneleştiği Beşiktaş'a rakip takım teknik direktörü olarak çelme takan Yalçın, adeta Büyükler'in belalısı... Devre arasında 12 transferle Kayseri'ye çıkarma yapan 44 yaşındaki başarılı hoca, F.Bahçe'yi, G.Saray'ı yenip, Beşiktaş'tan da puan alırken, takımın başında 8 maçta ilk yarıdan daha çok gol atıp (16), daha çok puan (15) topladı. 7 maçlık yenilmezlik serisi yapan sarı-kırmızılılarda Yalçın döneminde gelen 10 futbolcu; toplamda 6 gol ve 9 asistlik katkı verdi. GENÇ teknik adamla yıldızı parlayan 23 yaşındaki orta saha Deniz Türüç, hocasının başarısında yatan gerçeği şu sözlerle özetledi: "Sergen Hoca'nın en iyi şeyi, her zaman sakin kalması, tecrübeli olması. Bir de direkt olması. Açık açık söylüyor her şeyi."
ÇOK AMA ÇOK FARKLI KAYSERİSPOR
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, ligde kalma adına hedef puanı bulduktan sonra farklı Kayserispor izlettireceklerini müjdeledi. Bedir, "Hedefimiz ligde 38 puanı bulmak. Arzuladığımız puanı bulduktan sonra Kayserispor üzerindeki stres kalkacak ve çok ama çok farklı bir takım izleyeceksiniz. Şimdi, su akarken testimizi doldurmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
YALÇIN'IN 3 BÜYÜKLER KARNESİ
SPOR TOTO SÜPER LİG
Beşiktaş-Kayserispor: 2-2
Galatasaray-Kayserispor: 1-2
Kayserispor-Fenerbahçe: 4-1
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI D GRUBU MAÇI
Kayserispor-Beşiktaş: 1-1
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:15
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lens operasyonu
Toplam 38
Yorum
bjkli adamlar saftı çünkü ozanı alıp lensi verecek kadar...
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 28
Yorum
ömer te. AZiz efendinin bu aykut KOCAMAN FİYASKO takıntısıda bıktırdı.3 kere istifa etmiş 2 kere kovulmui bi adam bu.aklını başına al AZİİİİİİİİİİZZZ
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 21
Yorum
çöp iki tane zımba gibi ortasaha hızlı forvet bu takıma acil selçuk dejong tolga josue çöp bunlar
Büyüklerin belalısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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