Umut Bulut: İlk golü biz atsaydık...
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Kayserispor'un ilk golünü atan Umut Bulut, 1 puanın kendileri için mutluluk verici olduğunu söyledi.
Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Umut, "Buradan aldığımız 1 puan bizim için mutluluk verici. İyi mücadele ettik, önemli pozisyonlara girdik. İlk golü biz atsaydık ilk yarı farklı olabilirdi. Takım arkadaşlarımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Beşiktaş çok iyi bir takım. Onlara karşı oynamak kolay değil. 2-1 öne geçtik, skoru koruyabilseydik galip gelirdik ama kısmet olmadı." şeklinde konuştu.
Büyük takımlarla oynanan maçlarda daha rahat alan bulduğunu sözlerine ekleyen golcü futbolcu, şunları kaydetti:
"Her maça aynı konsantrasyonla çıkıyorum ama büyük maçlarda rakiplerimiz her zaman baskın oynadıkları için alan bulmamız daha kolay oluyor. İyi alanlar buldum. Alan bulduğum için daha rahat pozisyona giriyorum. Büyük maçlara daha iyi konsantre oluyoruz."
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:39
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
Umut Bulut: İlk golü biz atsaydık... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.