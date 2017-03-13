Umut Bulut: İlk golü biz atsaydık...

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Umut, "Buradan aldığımız 1 puan bizim için mutluluk verici. İyi mücadele ettik, önemli pozisyonlara girdik. İlk golü biz atsaydık ilk yarı farklı olabilirdi. Takım arkadaşlarımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Beşiktaş çok iyi bir takım. Onlara karşı oynamak kolay değil. 2-1 öne geçtik, skoru koruyabilseydik galip gelirdik ama kısmet olmadı." şeklinde konuştu.

Büyük takımlarla oynanan maçlarda daha rahat alan bulduğunu sözlerine ekleyen golcü futbolcu, şunları kaydetti:

"Her maça aynı konsantrasyonla çıkıyorum ama büyük maçlarda rakiplerimiz her zaman baskın oynadıkları için alan bulmamız daha kolay oluyor. İyi alanlar buldum. Alan bulduğum için daha rahat pozisyona giriyorum. Büyük maçlara daha iyi konsantre oluyoruz."