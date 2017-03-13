 Topçu’nun yüzü güldü – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    Topçu’nun yüzü güldü

    Topçu’nun yüzü güldü
    Teknik Direktörü Mutlu Topçu, takımının yaklaşık 10 oyuncu eksikle Osmanlıspor deplasmanına geldiklerine dikkat çekerek, "Eksiklerimiz olmasına rağmen iyi mücadele ettik" diye konuştu. Topçu, "Maçta 3 puana çok yaklaşmıştık ancak olmadı. Gelecek haftalarda 3 puan serisi yakalamak istiyoruz" dedi. Genç Mert'in sağ kanattaki performansı ise çok beğenildi.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:11
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