Topçu’nun yüzü güldü
Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, takımının yaklaşık 10 oyuncu eksikle Osmanlıspor deplasmanına geldiklerine dikkat çekerek, "Eksiklerimiz olmasına rağmen iyi mücadele ettik" diye konuştu. Topçu, "Maçta 3 puana çok yaklaşmıştık ancak olmadı. Gelecek haftalarda 3 puan serisi yakalamak istiyoruz" dedi. Genç Mert'in sağ kanattaki performansı ise çok beğenildi.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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