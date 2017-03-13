 Rizespor ağır yaralı – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    Rizespor ağır yaralı

    Rizespor ağır yaralı

    Haftalardır galibiyet hasreti çeken Rizespor, ’a da yenilince ligde kalma yolunda darbe aldı. Kırmızı kart gören Kweuke de haftaya yok.

    , Rizespor'u ateşe attı... Haftalardır galibiyet hasreti çeken düşme potasındaki , 10 kişi kaldığı maçta seyircisi önünde Antalyaspor'a 2-1 yenildi. 20 puanla düşme potasında kalan Karadeniz ekibinde kırmızı kart gören golcü Kweuke de önümüzdeki hafta oynanacak G.Birliği maçında yok.

    ÖZGÜR ÇEK YETMEDİ
    Maça tutuk başlayan ev sahibi ekip, 21. dakikada Deniz Kadah'ın golüyle geriye düştü. 39. dakikada son adam Petrucci'nin kaptırdığı topu ağlara gönderen Mbilla Etame ilk yarının skorunu belirledi: 0-2. İkinci yarının bayında oyuna giren Özgür Çek, 80'de farkı bire indirdi. Uzatma dakikalarında gelen beraberlik golü, hakem Halis Özkahya tarafından faul gerekçesiyle sayılmayınca karşılaşma 2-1 sona erdi.

    KWEUKE EN AZ 1 MAÇ YOK
    Galatasaray beraberliğinden bu yana Süper Lig'de galibiyet hasreti çeken Çaykur Rizespor, önümüzdeki hafta kritik bir deplasmana çıkacak. Bu maçta çift sarı karttan atılan golcü Kwevuke de Gençlerbirliği karşısında takımının formasını giyemeyecek.

    'KAZANMALIYDIK'
    Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, kritik haftalara girdiklerini belirterek, "Bizim için Antalya ve G.Birliği maçları önemli bir virajdı. Bu iki maçtan 6 puan çıkarmalıydık. Ancak bugün yenilerek bu hedefimizden şaşmış olduk. Bugün mutlaka kazanmalıydık. Önümüzdeki maça bakacağız artık" dedi.

    'MOTTA ÇÖP OLMUŞ!'
    Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Rize deplasmanından 3 puan çıkardıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, Motta ile ilgili şöyle konuştu: Motta bir kez daha hastaneye gitti. Ailevi sorunları var, sinir krizi geçirdi. Kendini tamamen salmış, çöp olmuş. Bu sene oynayacak, futbola dönecek gibi değil.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:09
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