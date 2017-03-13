 Kasımpaşa doludizgin – Fotomaç – 13 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Mart 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    doludizgin

    Kasımpaşa doludizgin
    , Süper Lig'in son 5 haftasında zor bir fikstürü olmasına rağmen 11 puan topladı. Sahasında M.Başakşehir'i 4-0 ve Bursaspor'u 4-0 yenen Kasımpaşa ayrıca deplasmanda Fenerbahçe ile 0-0 ve Kayserispor ile 2-2 berabere kalmayı başardı. İstanbul temsilcisi, son olarak Gaziantepspor'u deplasmanda 2-0 yenmeyi başardı.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kasımpaşa doludizgin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.