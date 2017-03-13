Kasımpaşa doludizgin
Kasımpaşa, Süper Lig'in son 5 haftasında zor bir fikstürü olmasına rağmen 11 puan topladı. Sahasında M.Başakşehir'i 4-0 ve Bursaspor'u 4-0 yenen Kasımpaşa ayrıca deplasmanda Fenerbahçe ile 0-0 ve Kayserispor ile 2-2 berabere kalmayı başardı. İstanbul temsilcisi, son olarak Gaziantepspor'u deplasmanda 2-0 yenmeyi başardı.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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