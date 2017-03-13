 Karabük evinde kral – Fotomaç – 13 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Mart 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Karabük evinde kral

    Karabük evinde kral
    Süper Lig'de bu sezon aldığı 10 galibiyetin 9 tanesini iç sahada yakaladı. Karabükspor böylece bu sezon iç sahada en çok puan toplayan iki ekipten biri oldu. 2017 yılında iç sahada oynadığı 4 lig maçını da kazanan Karadeniz ekibi, deplasmanda ise altı maçtır galip gelemiyor. Yöneticiler, iç sahada taraftarlarının desteğiyle daha hırslı oynadıklarını ifade etti.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karabük evinde kral haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.