Karabük evinde kral
Karabükspor Süper Lig'de bu sezon aldığı 10 galibiyetin 9 tanesini iç sahada yakaladı. Karabükspor böylece bu sezon iç sahada en çok puan toplayan iki ekipten biri oldu. 2017 yılında iç sahada oynadığı 4 lig maçını da kazanan Karadeniz ekibi, deplasmanda ise altı maçtır galip gelemiyor. Yöneticiler, iç sahada taraftarlarının desteğiyle daha hırslı oynadıklarını ifade etti.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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