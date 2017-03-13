Gökhan Töre tribünde
Beşiktaş’a dönmek için gün sayan Gökhan, maçı kankası Q7 ile birlikte izledi
Sezon başında West Ham'a kiralanan Gökhan Töre dün Vodafone Arena'daydı. Tecrübeli oyuncu, mücadeleyi cezalı olan kankası Quaresma ile birlikte tribünden izledi.
Quaresma da Gökhan'la çektikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşıp "Kardeşimle beraber stadyumdayız. Çok çabuk toparlandı" yazdı.
Quaresma da Gökhan'la çektikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşıp "Kardeşimle beraber stadyumdayız. Çok çabuk toparlandı" yazdı.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
Gökhan Töre tribünde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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