Bu şehir başka şehir
Ligde Beşiktaş’ın ardından zirve takibini sürdüren Başakşehir, Konya deplasmanından Yalçın, Adebayor ve Cengiz’in golleriyle galip ayrdıldı. Üst üste 3. galibiyetini aldı...
Sezonun flaş ekibi Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor'a konuk oldu. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda, hakem Arda Kardeşler'in yönetiminde oynanan karşılaşmada, ev sahibini 3-0 mağlup eden İstanbul temsilcisi, şampiyonluk yolundaki iddiasını tam gaz sürdürdü. Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri; 15. dakikada Yalçın Ayhan, 55. dakikada yeni transfer Emmanuel Adebayor ve 90+3'te Cengiz Ünder kaydetti.
ADEBAYOR SEVİNCİ
Togolu yıldız bugün attığı golle hem Süper Lig'de ilk kez ağları havalandırdı hem de 13 Şubat 2016'dan bu yana süren gol orucuna son verdi. Bu sonuçla M. Başakşehir puanını 52'ye yükseltirken, son 6 lig maçında yalnızca 1 kez kazanabilen Konyaspor ise 32 puanda kaldı.
BAŞAKŞEHİR BİR KEZ KAYBETTİ
M.Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasında Süper Lig'de oynanan 12 maçta Konyaspor sadece bir kez kazandı. İki takım arasında oynanan ilk maçı sahasında 3-2 kazanan Konyaspor rakibini 11 maçtır yenemedi. Son 11 maçta Başakşehir 6 kez kazanırken 5 maç ise berabere bitti.
'YARIŞIMIZ SÜRÜYOR'
Medipol Başakşehir'in teknik patronu Abdullah Avcı, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirterek şöyle konuştu: Saha planı ve organizasyonu iyi olan bir takımla, karşılaştık. Yarışımız devam ediyor. İyi bir galibiyet aldık. 3 haftadır kazanıyoruz. Kazanma alışkanlığımızı da yeniden kazandık. İyi bir takıma karşı kazandık.
'F.BAHÇE ETKİ EDİYOR'
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sahalarında ağır bir yenilgi aldıklarını ve Başakşehir'in galibiyeti hak ettiğini belirterek, F.Bahçe ile ilgili soruyu söyle cevaplandırdı: F.Bahçe ile bir anlaşma yapmadım. Söylentiler mutlaka takıma (Konyaspor) etki ediyordur. Olumlu ya da olumsuz tarafları olabilir.
ADEBAYOR SEVİNCİ
Togolu yıldız bugün attığı golle hem Süper Lig'de ilk kez ağları havalandırdı hem de 13 Şubat 2016'dan bu yana süren gol orucuna son verdi. Bu sonuçla M. Başakşehir puanını 52'ye yükseltirken, son 6 lig maçında yalnızca 1 kez kazanabilen Konyaspor ise 32 puanda kaldı.
BAŞAKŞEHİR BİR KEZ KAYBETTİ
M.Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasında Süper Lig'de oynanan 12 maçta Konyaspor sadece bir kez kazandı. İki takım arasında oynanan ilk maçı sahasında 3-2 kazanan Konyaspor rakibini 11 maçtır yenemedi. Son 11 maçta Başakşehir 6 kez kazanırken 5 maç ise berabere bitti.
'YARIŞIMIZ SÜRÜYOR'
Medipol Başakşehir'in teknik patronu Abdullah Avcı, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirterek şöyle konuştu: Saha planı ve organizasyonu iyi olan bir takımla, karşılaştık. Yarışımız devam ediyor. İyi bir galibiyet aldık. 3 haftadır kazanıyoruz. Kazanma alışkanlığımızı da yeniden kazandık. İyi bir takıma karşı kazandık.
'F.BAHÇE ETKİ EDİYOR'
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sahalarında ağır bir yenilgi aldıklarını ve Başakşehir'in galibiyeti hak ettiğini belirterek, F.Bahçe ile ilgili soruyu söyle cevaplandırdı: F.Bahçe ile bir anlaşma yapmadım. Söylentiler mutlaka takıma (Konyaspor) etki ediyordur. Olumlu ya da olumsuz tarafları olabilir.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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