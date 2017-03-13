Bir puan bizi mutlu etmedi
Süper Lig'de Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Osmanlıspor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, futbolcularının mücadelelerinden memnun olduğunu söyledi. Akçay, "Karşılaşmada 6-7 net pozisyonumuz var. Bursaspor'u oldukça zorladık. 1 puan bizi mutlu etmedi ama bir an önce gelecek maçlara bakmamız lazım. Ligi iyi yerde bitireceğiz" açıklamasını yaptı.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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