 Bir puan bizi mutlu etmedi – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    Bir puan bizi mutlu etmedi

    Bir puan bizi mutlu etmedi
    Süper Lig'de Bursaspor ile 1-1 berabere kalan 'un teknik direktörü , futbolcularının mücadelelerinden memnun olduğunu söyledi. Akçay, "Karşılaşmada 6-7 net pozisyonumuz var. Bursaspor'u oldukça zorladık. 1 puan bizi mutlu etmedi ama bir an önce gelecek maçlara bakmamız lazım. Ligi iyi yerde bitireceğiz" açıklamasını yaptı.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:10
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