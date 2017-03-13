 ‘Bir hata varsa benimdir’ – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    ‘Bir hata varsa benimdir’

    ‘Bir hata varsa benimdir’
    'nin 24. haftasında Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen 'un teknik direktörü , "Burada bir hata varsa sorun bendedir. Oyuncularıma güveniyorum. Kazanmak için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi. Uygun şöyle devam etti: "Biz de kazanmıyı çok istiyorduk. Ancak olmadı. Herkesten fazla oyuncularım üzgün. hata varsa benimdir. Küfreden arkadaşlara soruyorum; o kadar küfür kendine yapılsa ne düşünür? Bu kadar çirkinliğin havada uçuştuğu bir ortam görmedim. Çok üzgünüm."
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:06
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