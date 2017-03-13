‘Bir hata varsa benimdir’
Süper Lig'nin 24. haftasında Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Gaziantepspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, "Burada bir hata varsa sorun bendedir. Oyuncularıma güveniyorum. Kazanmak için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi. Uygun şöyle devam etti: "Biz de kazanmıyı çok istiyorduk. Ancak olmadı. Herkesten fazla oyuncularım üzgün. hata varsa benimdir. Küfreden arkadaşlara soruyorum; o kadar küfür kendine yapılsa ne düşünür? Bu kadar çirkinliğin havada uçuştuğu bir ortam görmedim. Çok üzgünüm."
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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