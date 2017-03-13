Aydınus’a büyük övgü
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Galatasaray maçının ardından hakem Fırat Aydınus'un çok iyi maç yönettiğini belirterek "Hakem sahanın en iyisiydi" dedi. Galatasaray deplasmanında son dakika golüyle kaybettiklerini açıklayan Özat, "Aslında bir puanı hak etmiştik. Ama bir Selçuk İnan gerçeği var. Penaltı gibi frikik atıyor" diye konuştu.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
Aydınus’a büyük övgü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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