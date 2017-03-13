 Aydınus’a büyük övgü – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    Aydınus’a büyük övgü

    Aydınus’a büyük övgü
    Teknik Direktörü , Galatasaray maçının ardından hakem 'un çok iyi maç yönettiğini belirterek "Hakem sahanın en iyisiydi" dedi. Galatasaray deplasmanında son dakika golüyle kaybettiklerini açıklayan Özat, "Aslında bir puanı hak etmiştik. Ama bir Selçuk İnan gerçeği var. Penaltı gibi frikik atıyor" diye konuştu.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:13
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