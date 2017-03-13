 Avrupa’ya kampa gitmeyin – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    Avrupa’ya kampa gitmeyin

    Avrupa’ya kampa gitmeyin
    Futbol Kulübü Kurucu Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi , Spor Toto Süper Lig'de yer alan takımlara Avrupa ülkelerinde kamp yapmama çağrısında bulundu. Gökçek, "Kulüp başkanlarımızın ve teknik direktörlerimizin sezon başı kampları için başta Hollanda ve Avusturya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerini tercih etmemelerini ve bu ülkelere karşı futbol ailesi olarak ortak bir tavır sergilemelerini rica ediyorum. Kamp yapacak çok daha güzel yerler var" diye konuştu.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:05
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