Avrupa’ya kampa gitmeyin
Osmanlıspor Futbol Kulübü Kurucu Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Gökçek, Spor Toto Süper Lig'de yer alan takımlara Avrupa ülkelerinde kamp yapmama çağrısında bulundu. Gökçek, "Kulüp başkanlarımızın ve teknik direktörlerimizin sezon başı kampları için başta Hollanda ve Avusturya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerini tercih etmemelerini ve bu ülkelere karşı futbol ailesi olarak ortak bir tavır sergilemelerini rica ediyorum. Kamp yapacak çok daha güzel yerler var" diye konuştu.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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