Umut Bulut: İlk golü biz atsaydık...
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Kayserispor'un ilk golünü atan Umut Bulut, 1 puanın kendileri için mutluluk verici olduğunu söyledi.
Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Umut, "Buradan aldığımız 1 puan bizim için mutluluk verici. İyi mücadele ettik, önemli pozisyonlara girdik. İlk golü biz atsaydık ilk yarı farklı olabilirdi. Takım arkadaşlarımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Beşiktaş çok iyi bir takım. Onlara karşı oynamak kolay değil. 2-1 öne geçtik, skoru koruyabilseydik galip gelirdik ama kısmet olmadı." şeklinde konuştu.
Büyük takımlarla oynanan maçlarda daha rahat alan bulduğunu sözlerine ekleyen golcü futbolcu, şunları kaydetti:
"Her maça aynı konsantrasyonla çıkıyorum ama büyük maçlarda rakiplerimiz her zaman baskın oynadıkları için alan bulmamız daha kolay oluyor. İyi alanlar buldum. Alan bulduğum için daha rahat pozisyona giriyorum. Büyük maçlara daha iyi konsantre oluyoruz."
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:15
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Toplam 2
Yorum
STARK TRANSFER POLİTİKASI BAŞTAN AŞAĞI YANLIŞ...AL ŞENOL OYNATIR MANTIĞI BİZİ BİTİRECEK...İLK 11 YAŞ ORTALAMASI 33/34...
- Fenerbahçe'den geri dönüş
Toplam 6
Yorum
gürsel uçum fark 10-0 oldu.20-0 olduğunda gene bu gaddarsaraylılar ayni görüntüde olacaklar.bu ezeli rekabet değil işkencedir avrupa gülüyor size zavalı
- İNANılmaz!
Toplam 21
Yorum
Gerenimo Sen ne içtin birader,neyin kafasını yaşıyon.Akşammıdır sabahmıdır hayırdır.
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