 Timsah kaçamadı – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    Timsah kaçamadı

    Timsah kaçamadı

    ’de son 2 maçını kaybeden ile 7 haftalık galibiyet özlemini Gaziantep maçıyla sona erdiren ’un kapışması berabere sonuçlandı.

    'in 24. haftasında Osmanlıspor ile Bursaspor 1-1 berabere kaldı. 40. dakikada Deniz Yılmaz'la öne geçen Bursaspor, 85. dakikada Umar Aminu'nun golüne engel olmazken Yeşil-Beyazlılar'da Harun Tekin'in kurtarışları maça damga vurdu.

    BURSA PUANINI 32 YAPTI
    Bu sonucun ardından Bursa puanını 32 yaptı. Başkent temsilcisi ise, 31 puana yükseldi. M. Reşit Akçay'ın öğrencileri, 2 hafta sonra ligde puanla tanıştı. Bursaspor gelecek hafta sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Osmanlı ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

    3 PUANA YAKINDIK
    Teknik Direktörü Mutlu Topçu, karşısında 3 puanı 85. dakikada kaybettiklerini belirterek, "Bir anlık hata bize pahalıya patladı. Galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Ancak Osmanlıspor da iyi oynadı. Gelecek maçlarda formumuzu yükselteceğiz. Oyuncularım iyi mücadele etti" diye konuştu.

    2017 UĞURLU GELMEDİ
    Osmanlıspor, 2017 yılında başarısız sonuçlar aldı. Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik 5 yenilgi alan ilk 6 sıranın gerisine düşen Osmanlıspor, krizi Bursa önünde de bitiremedi.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:03
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