Timsah kaçamadı
Süper Lig’de son 2 maçını kaybeden Osmanlıspor ile 7 haftalık galibiyet özlemini Gaziantep maçıyla sona erdiren Bursaspor’un kapışması berabere sonuçlandı.
BURSA PUANINI 32 YAPTI
Bu sonucun ardından Bursa puanını 32 yaptı. Başkent temsilcisi ise, 31 puana yükseldi. M. Reşit Akçay'ın öğrencileri, 2 hafta sonra ligde puanla tanıştı. Bursaspor gelecek hafta sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Osmanlı ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.
3 PUANA YAKINDIK
Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, Osmanlıspor karşısında 3 puanı 85. dakikada kaybettiklerini belirterek, "Bir anlık hata bize pahalıya patladı. Galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Ancak Osmanlıspor da iyi oynadı. Gelecek maçlarda formumuzu yükselteceğiz. Oyuncularım iyi mücadele etti" diye konuştu.
2017 UĞURLU GELMEDİ
Osmanlıspor, 2017 yılında başarısız sonuçlar aldı. Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik 5 yenilgi alan ilk 6 sıranın gerisine düşen Osmanlıspor, krizi Bursa önünde de bitiremedi.
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:03
- Lukas Podolski’den olay hareket!
Toplam 2
Yorum
ugur mehmet topalın , anelkanın , lucianonun voleybol oynadığını görmeyen hakemlerden bu pozisyonu görmesinimi bekliyorsunuz ?
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici ne fb ne de bjk aleyhine bu iki penaltının birini bile çalamazsın fırat, bunu bilmiyormuyuz ? sahalarında değil deplasmanda bile çalamazsın
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici fb ve bjk aleyhine bırakın sahalarında deplasmanlarda bile veremiyorlar aynı penaltıları ! 2 federasyon takımı da kollanıyor senelerdir !
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