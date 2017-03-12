 Susic çok üzgün – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    Susic çok üzgün

    Susic çok üzgün
    Teknik Direktörü , Fenerbahçe karşısında ilk 30 dakikada koparabilecekleri maçı, basit hatalardan yedikleri gollerle kaybettiklerini söyledi. Susic, "Bu maçı unutup çıkışa geçmeliyiz" dedi.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:07
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