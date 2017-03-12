"Sevindik mi üzüldük mü anlamadım"

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Kayserispor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, aldıkları bir puanın çok önemli olduğunu söyledi.

Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, aldıkları bir puanın kendilerini motive ettiğini belirterek, "Küme düşme hattında yer alan bir takımız. Tek düşüncemiz Kayserispor'un kümede kalması. Sevindik mi üzüldük mü anlayamadım. Biz öne geçtik sonra onlar beraberliği sağladı. Böyle bir deplasmanda alınmış bir puan bizim için çok önemli." dedi.

Skor bakımından gidip gelen bir mücadele yaşandığını vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

"Güçlü bir takımla oynadık. Şu ana kadar oynadığımız en güçlü takım Beşiktaş oldu. Zengin bir hücum gücü var. Biz de aynı şekilde karşılık vermeye çalıştık. 5 hücum oyuncusuyla oynuyoruz. Oyunun büyük bölümünde başardık. Zevkli, gollü ve her iki takımın kazanmaya yakın olduğu maç oldu. Ayakta duran, futbol oynamaya çalışan bir Kayserispor vardı. Oyunu çirkinleştirmedik, yerde kalmadık."

"ÇOK FAZLA HAYALİM YOK"

Teknik direktör olarak futbol oynadığı Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapmak isteyip istemeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Sergen Yalçın, "Teknik direktörlükte çok fazla hayalim yok. Gerçeklerle yüzleşmek benim için mantıklı oluyor. Geleceğim nasıl olur, bilmiyorum. Planlama yapmadım. En zor görevi aldım. Negatif durumda başlangıç yaptık. Çalışarak, mücadele ederek pozitife getirdik. Artık nereye kadar giderse. Her gün benim için yeni bir gün." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki şansını değerlendiren Yalçın, "Beşiktaş, Olympiakos'u rahat eleyecektir. Maalesef biraz ismi kalmış. Beşiktaş'ın gücünü ve pozitif oyununu gördüğümde Olympiakos'un işinin zor olduğunu düşünüyorum. Kura şansı çok önemli. Kura şansı da iyi gidiyor. Neden sonu görmesin? İnanılmaz stadı ve seyircisi var. Oyuncuları da yetenekli." diye konuştu.

Beşiktaşlı taraftarların Kayserisporlu oyuncuların fazla yerde kaldığı yönündeki tepkilere değinen Yalçın, "Bizim takım yerde miydi ki ayağa kalkalım. Beşiktaş'ta şampiyonluklar yaşamış, kupalar almış biriyim. Beşiktaş'ın sembol oyuncusuydum. Şaşırdım. Zaten oyuncular ayaktaydı." diyerek sözlerini tamamladı.