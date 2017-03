Şenol Güneş'ten Cüneyt Çakır'a eleştiri

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor Vodafone Arena'da 2-2'lik eşitlikle biten maçta puanları paylaştı.Maçın ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş , "Bugün maçta 2 puan 2 oyuncu kaybettik. Bu yağmura rağmen bize oldukça iyi destek oldular. Oyuncular kazanmak için her şeylerini ortaya koydu. İlk yarıda pas yüzdemiz düşüktü. Final pasları kötüydü. Rakibin agresif oyununa ayak uyduramadık. Az pozisyon ürettik. İkinci yarı itibariyle rakip sahada baskı yaptık pozisyonlar bulduk ve ardından gol de bulduk. Daha fazlasını bulabilirdik. Beklenmeyen şekilde solda Erkan'ı kaçırdık hem de kademede ilk golü yedik. Rakibin beraberliğe razıyken gol bulması dirençlerini artırdı. İkinci yarı oyunumuz kazanmak için yeterliydi. Pas yüzdemizin eksik olması 2 puan kaybettirdi. Tosic ve Marcelo sakatlandı. Zaten iyi oynuyordular ve bugün de gereğini yaptı rakibimiz" diye konuştu.Talisca'nın hem iyi işler hem de yanlış işler yaptığını dile getiren Güneş, "Üst üste maçlarda oynadık. Her maçta kendi içinde farklı format gerektiriyor. Bu bir lig maçı. Biz sürekli hamle yapmak durumundaydık. Bu tip oyunlarda pas yüzdemizin iyi olması gerekiyor. İlk yarı 10 pası rakibe verdik. İkinci yarıda yediğimiz golde Talisca çok rahat top kaybetti. Gol yedik. Hatalar oldu. Her şey mükemmel olmuyor. Biz de kaçırdık. Bunlar olacak. Düzeltmenin tek yolu çalışmak. 2-1'den sonra 2-2 oldu 3'ü de yapabilirdik ancak sıkıntı da olabilirdi. Bu tip oyunlarda rakip size sert oynuyorsa siz de öyle olmalısınız. İtişmelere bazen siz kaybediyorsunuz en büyük eksikliğimizde o" ifadelerini kullandı.Takvimin yoğun olmasının futbolcuları etkileyebileceğini dile getiren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Aynı şeyi yine Avrupa kupası dönüşü Başakşehir'de yaşamıştık. Yine hakem Cüneyt Çakır 'dı. Avrupa kupasına vermeyince bu maçlara veriyorlar. Bugün de aynı şeydi. Sizin Avrupa dönüşünde işiniz zorlaşıyor takvim yoğun. Ama 2-3 günde bir oynamaya alışacağız. Sabah 06.00'da geldik kampa girdik, maç oynadık. Oyuncular tüm bunlara rağmen gayretliydi. Ancak bunu daha etkin hale getirmeliydik. Marcelo'nun arka adelesi, Tosic'in 1,5 cm krampon yarığı var. Yediğimiz golün her pozisyonunda Tosic'de eksik kaldı. Çıkarmak istedik o çıkmak istemedi. Belki onun da etkisi vardır. Perşembe günü maça kadar onları bekleyeceğiz" dedi.Ricardo Quaresma'nın eksikliğinin hissedilip hissedilmediği hakkında sorulan soruya Güneş, "Bütün oyuncular önemli. Ricardo da Gökhan da iyi oyuncu. Gol bulduk daha fazla gol de bulabilirdik. Yediğimiz golde hata var o zaman defansta eksik var. 2 puan kaybeden takımın sevinmesi mümkün mü? İki oyuncu kaybetmek de bizi üzdü. Marcelo'nun çıkması epey etkiledi. Tosic'in durumuna göre de üçüncü oyuncu değişikliği de etkiledi" açıklamalarında bulundu."Kazanmak için elimizden gelen gayreti gösterdik" diyen deneyimli çalıştırıcı, "Şimdi önümüzde Olympiakos ve ardından Antalya maçı var. Şampiyon takımın oyunu olarak gerçekten layık görmek isteyen de var. Farklı gündem oluşturup farklı şeyler yapmak isteyen de var" ifadelerini kullandı.