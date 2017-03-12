Rıdvan Dilmen: Beşiktaş Gökhan'ı aradı
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındaki Beşiktaş-Kayserispor maçının ilk yarısı golsüz beraberlikle biterken konuk ekip Kayserispor gole daha yakın taraf olarak gözüktü. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Kayserispor'un etkili oyununa dikkat çekerken teknik direktör Sergen Yalçın'ı övdü.
Fotomaç'ın usta yazarı Ridvan Dilmen, golsüz eşitlikle tamamlanan Beşiktaş Kayserispor maçını yorumladı. Beşiktaş'ın rakibi karşısında çok zorlandığını belirten Dilmen, siyah-beyazlıların Gökhan Gönül'ü aradığını söyledi. İşte Rıdvan Dilmen'in NTV Spor canlı yayınında maçın ilk yarısıyla ilgili sözleri...
"EN İYİ ANADOLU TAKIMI KAYSERİSPOR"
Sergen Yalçın'ın Kayserispor'a, Türkiye'nin her stadında aynı futbolu oynatıyor. İç sahada ne oynatıyorsa, dış sahada da onu oynatıyor. Beşiktaş'a karşı kapanarak zaten puan alamazsınız. Kayserispor Anadolu takımları arasında en iyi kadroya sahip ekip ve Sergen de ona uygun bir futbol oynatıyor"
"GÖKHAN GÖNÜL'Ü ARIYOR"
Beşiktaş'ın Vodafone Arena'da, Medipol Başakşehir maçından sonra en çok zorlandığı lig maçını oynadığını da dile getiren Dilmen, siyah beyazlıların özellikle hücum çıkışlarında Gökhan Gönül'ü aradığını dile getirdi.
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:20
- Biz sana döneriz
Toplam 41
Yorum
KrAlex Gururu varsa kovulduğu bir takıma geri dönüş yapmaz. Bu takıma hoca değil önce iyi bir idare ekibi futbolu bilen yönetim gerekir.
- Yıldız yağacak
Toplam 10
Yorum
Serkan keba Muhteşem fenerbahçe muhteşem birliktelik.savulun fenerbahçe geliyor
- ''Belki affederler''
Toplam 6
Yorum
........ SEVGİLİ MEHMET TOPAL SEN FB DE SANTRAFOR OYNA, BÜTÜN GOLLERİDE ELİNLE AT. NASIL OLSA HAKEM GÖRMEZDEN GELİP SUÇU SENİN ÜZERİNE YIKARAK SIYIRI
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş Gökhan'ı aradı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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