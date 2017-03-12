 Rıdvan Dilmen: Beşiktaş Gökhan'ı aradı – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    : Beşiktaş Gökhan'ı aradı

    Rıdvan Dilmen: Beşiktaş Gökhan'ı aradı

    Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındaki Beşiktaş-Kayserispor maçının ilk yarısı golsüz beraberlikle biterken konuk ekip Kayserispor gole daha yakın taraf olarak gözüktü. Usta yorumcu , Kayserispor'un etkili oyununa dikkat çekerken teknik direktör Sergen Yalçın'ı övdü.

    Fotomaç'ın usta yazarı Ridvan Dilmen, golsüz eşitlikle tamamlanan Beşiktaş Kayserispor maçını yorumladı. Beşiktaş'ın rakibi karşısında çok zorlandığını belirten Dilmen, siyah-beyazlıların Gökhan Gönül'ü aradığını söyledi. İşte 'in NTV Spor canlı yayınında maçın ilk yarısıyla ilgili sözleri...

    "EN İYİ ANADOLU TAKIMI KAYSERİSPOR"
    Sergen Yalçın'ın Kayserispor'a, Türkiye'nin her stadında aynı futbolu oynatıyor. İç sahada ne oynatıyorsa, dış sahada da onu oynatıyor. Beşiktaş'a karşı kapanarak zaten puan alamazsınız. Kayserispor Anadolu takımları arasında en iyi kadroya sahip ekip ve Sergen de ona uygun bir futbol oynatıyor"

    "GÖKHAN GÖNÜL'Ü ARIYOR"
    Beşiktaş'ın Vodafone Arena'da, Medipol Başakşehir maçından sonra en çok zorlandığı lig maçını oynadığını da dile getiren Dilmen, siyah beyazlıların özellikle hücum çıkışlarında Gökhan Gönül'ü aradığını dile getirdi.

    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:20
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