Karabükspor evinde kral
Adanaspor’u, Tanase’nin golleriyle 2-0 mağlup eden Karabük ligde üst üste 5. iç saha maçından da galibiyetle ayrılmayı bildi.
KARABÜK 33 OLDU
Bu skorla Kardemir Karabükspor puanını 33'e yükseltirken, Adanaspor 17 puanda kaldı. Adanaspor'un hocası Levent Şahin deplasmanda planlarının tutmadığını belirterek, "Ateş hattındayız ve şiddetle puana ihtiyacımız vardı. Ancak gol bölgelerinde etkili değildik" dedi.
İÇ SAHADA ETKİLİYİZ
Karabükspor Teknik Direktörü Barisic, takımının iç sahada iyi oynadığını belirterek, "Oyuncularım taraftarın desteğiyle daha arzulu oynuyor. Adanaspor karşısında da böyle oldu" dedi.
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:04
- Lukas Podolski’den olay hareket!
Toplam 2
Yorum
ugur mehmet topalın , anelkanın , lucianonun voleybol oynadığını görmeyen hakemlerden bu pozisyonu görmesinimi bekliyorsunuz ?
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici ne fb ne de bjk aleyhine bu iki penaltının birini bile çalamazsın fırat, bunu bilmiyormuyuz ? sahalarında değil deplasmanda bile çalamazsın
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici fb ve bjk aleyhine bırakın sahalarında deplasmanlarda bile veremiyorlar aynı penaltıları ! 2 federasyon takımı da kollanıyor senelerdir !
Karabükspor evinde kral haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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