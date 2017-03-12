 Karabükspor evinde kral – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    Karabükspor evinde kral

    Karabükspor evinde kral

    ’u, Tanase’nin golleriyle 2-0 mağlup eden Karabük ligde üst üste 5. iç saha maçından da galibiyetle ayrılmayı bildi.

    Süper Lig'in 24. haftasında Kardemir Karabükspor, Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda konuk ettiği 'u 2-0 mağlup etti. 90 dakika boyunca oldukça etkili oynayan Karabükspor'un gollerini 32 ve 61'de günün başarılı ismi Tanase kaydetti.

    KARABÜK 33 OLDU
    Bu skorla puanını 33'e yükseltirken, Adanaspor 17 puanda kaldı. Adanaspor'un hocası Levent Şahin deplasmanda planlarının tutmadığını belirterek, "Ateş hattındayız ve şiddetle puana ihtiyacımız vardı. Ancak gol bölgelerinde etkili değildik" dedi.

    İÇ SAHADA ETKİLİYİZ
    Karabükspor Teknik Direktörü Barisic, takımının iç sahada iyi oynadığını belirterek, "Oyuncularım taraftarın desteğiyle daha arzulu oynuyor. Adanaspor karşısında da böyle oldu" dedi.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:04
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