Gökhan Töre tribünde

Beşiktaş’a dönmek için gün sayan Gökhan, maçı kankası Q7 ile birlikte izledi

Sezon başında West Ham'a kiralanan Gökhan Töre dün Vodafone Arena'daydı. Tecrübeli oyuncu, mücadeleyi cezalı olan kankası Quaresma ile birlikte tribünden izledi.



Quaresma da Gökhan'la çektikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşıp "Kardeşimle beraber stadyumdayız. Çok çabuk toparlandı" yazdı.