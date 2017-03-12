 Gökhan Töre tribünde – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    tribünde

    Gökhan Töre tribünde

    Beşiktaş’a dönmek için gün sayan Gökhan, maçı kankası Q7 ile birlikte izledi

    Sezon başında West Ham'a kiralanan Gökhan Töre dün Vodafone Arena'daydı. Tecrübeli oyuncu, mücadeleyi cezalı olan kankası Quaresma ile birlikte tribünden izledi.

    Quaresma da Gökhan'la çektikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşıp "Kardeşimle beraber stadyumdayız. Çok çabuk toparlandı" yazdı.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:52
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