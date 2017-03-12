Gökhan Töre tribünde
Beşiktaş’a dönmek için gün sayan Gökhan, maçı kankası Q7 ile birlikte izledi
Quaresma da Gökhan'la çektikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşıp "Kardeşimle beraber stadyumdayız. Çok çabuk toparlandı" yazdı.
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:52
- Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı sakatlandı
Toplam 2
Yorum
STARK TRANSFER POLİTİKASI BAŞTAN AŞAĞI YANLIŞ...AL ŞENOL OYNATIR MANTIĞI BİZİ BİTİRECEK...İLK 11 YAŞ ORTALAMASI 33/34...
- Fenerbahçe'den geri dönüş
Toplam 6
Yorum
gürsel uçum fark 10-0 oldu.20-0 olduğunda gene bu gaddarsaraylılar ayni görüntüde olacaklar.bu ezeli rekabet değil işkencedir avrupa gülüyor size zavalı
- İNANılmaz!
Toplam 21
Yorum
Gerenimo Sen ne içtin birader,neyin kafasını yaşıyon.Akşammıdır sabahmıdır hayırdır.
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