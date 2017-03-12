 Eto’o’ya sürpriz hediye – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    Eto’o’ya sürpriz hediye

    Eto’o’ya sürpriz hediye
    Türkiye'nin ünlü karikatür sanatçılarından biri olan Antalyaspor taraftarları Hakkı Kok, hayranı olduğu 'nun bir süre önce yaptığı ve 'Kral' temalı karikatürünü Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne gelerek yıldız futbolcuya hediye etti. Kok, "Eto'o'yu çok seviyoruz" dedi.

    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:07
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