Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı sakatlandı

Siyah-beyazlı oyuncu yaşadığı sakatlığın ardından 54. dakikada yerini Matej Mitrovic'e bıraktı.



-Galibiyet serisi sonlandı

Beşiktaş, yaşadığı puan kaybıyla ligdeki galibiyet serisini de sonlandırdı.

Kardemir Karabükspor'a 2-1 yenildikten sonra Akhisar Belediyespor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor'u mağlup eden siyah-beyazlı takım, Kayserispor ile berabere kaldı.

- Aboubakar'dan gollere devam

Siyah-beyazlı takımı 1-0 öne geçiren ve 88. dakikada beraberlik golünü atan Vincent Aboubakar, son maçlardaki etkili performansını sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Olympiakos ile oynanan maçta takımına beraberlik golünü kazandıran Aboubakar, Kayserispor karşısında da 55. ve 88. dakikalarda fileleri havalandırdı.

Ligde 6. golünü kaydeden Kamerunlu forvet, siyah-beyazlı formayla gol sayısını 12'ye çıkardı.

Beşiktaş, son 2 maçta 3 gol atarken bunların üçünü de Aboubakar'ın ayağından buldu.

- Cenk Tosun'un gol hasreti 4 maça çıktı

Karşılaşmada etkisiz bir görüntü sergileyen ve pozisyona dahi giremeyen Cenk Tosun'un gol hasreti 4 maça çıktı.

Siyah-beyazlı formayla son golünü Avrupa Ligi son 32 turunda Hapoel Beer-Sheva ile İstanbul'da atan Cenk; Galatasaray, Çaykur Rizespor, Olympiakos maçlarının ardından Kayserispor'u da boş geçti.