 Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın'a şok tepki – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    Beşiktaş taraftarından 'a şok tepki

    Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın'a şok tepki

    Siyah-beyazlı taraftarlar, ikinci yarıda sık sık yerde kalan Kayserisporlu futbolculara tepki gösterdi.

    Konuk takımın futbolcularının birçok pozisyonda yerde kalmasına tepki gösteren siyah-beyazlı taraftarlar, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü 'a yönelik "Sergen takımı ayağa kaldır" şeklinde tezahüratta bulundu.

    - Kayserispor'a karşı da serisi bitti
    Beşiktaş'ın Kayserispor'a karşı galibiyet serisi de bu maçla bitti.

    Sarı-kırmızılı takımı son 5 maçta yenen siyah-beyazlı takım, bu sefer sahadan beraberlikle ayrıldı.

    -Vodafone Arena'da 3. kez puan kaybetti
    Beşiktaş, Kayserispor ile 2-2 berabere kalarak 3. kez Vodafone Arena'da puan kaybı yaşadı.

    Rakiplerini sahasında geçen sezondan itibaren 15. kez konuk eden siyah-beyazlı ekip, Galatasaray ve Medipol Başakşehir beraberliklerinin ardından Kayserispor karşı da eşitliği bozamadı.

    Beşiktaş, Vodafone Arena'daki 15 lig maçında 12 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

    - Kayserispor'un yenilmezlik serisi sürdü
    Beşiktaş karşısında galibiyeti son dakikalarda kaçıran Kayserispor'un yenilmezlik serisi devam etti.

    Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe gelmesinin ardından başarılı sonuçlarla dikkati çeken sarı-kırmızılı takım, 7. maçta da yenilmedi. Ligde son olarak Medipol Başakşehir'e 5-0 yenilen Kayserispor, bu 7 karşılaşmada 4 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

    Sergen Yalçın yönetiminde Fenerbahçe'yi evinde 4-1 ve Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yenen Kayserispor, Beşiktaş ile de dış sahada 2-2 berabere kaldı.

    Bu arada, Kayserispor'un ilk golünü atan Umut Bulut, ligde ikinci kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli futbolcu, bu golleri Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında kaydetti.

    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:46
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