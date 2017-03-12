Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın'a şok tepki

Konuk takımın futbolcularının birçok pozisyonda yerde kalmasına tepki gösteren siyah-beyazlı taraftarlar, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'a yönelik "Sergen takımı ayağa kaldır" şeklinde tezahüratta bulundu.



- Kayserispor'a karşı da serisi bitti

Beşiktaş'ın Kayserispor'a karşı galibiyet serisi de bu maçla bitti.

Sarı-kırmızılı takımı son 5 maçta yenen siyah-beyazlı takım, bu sefer sahadan beraberlikle ayrıldı.



-Vodafone Arena'da 3. kez puan kaybetti

Beşiktaş, Kayserispor ile 2-2 berabere kalarak 3. kez Vodafone Arena'da puan kaybı yaşadı.

Rakiplerini sahasında geçen sezondan itibaren 15. kez konuk eden siyah-beyazlı ekip, Galatasaray ve Medipol Başakşehir beraberliklerinin ardından Kayserispor karşı da eşitliği bozamadı.

Beşiktaş, Vodafone Arena'daki 15 lig maçında 12 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

- Kayserispor'un yenilmezlik serisi sürdü

Beşiktaş karşısında galibiyeti son dakikalarda kaçıran Kayserispor'un yenilmezlik serisi devam etti.

Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe gelmesinin ardından başarılı sonuçlarla dikkati çeken sarı-kırmızılı takım, 7. maçta da yenilmedi. Ligde son olarak Medipol Başakşehir'e 5-0 yenilen Kayserispor, bu 7 karşılaşmada 4 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Sergen Yalçın yönetiminde Fenerbahçe'yi evinde 4-1 ve Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yenen Kayserispor, Beşiktaş ile de dış sahada 2-2 berabere kaldı.

Bu arada, Kayserispor'un ilk golünü atan Umut Bulut, ligde ikinci kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli futbolcu, bu golleri Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında kaydetti.