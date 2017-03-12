Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın'a şok tepki
Siyah-beyazlı taraftarlar, ikinci yarıda sık sık yerde kalan Kayserisporlu futbolculara tepki gösterdi.
Konuk takımın futbolcularının birçok pozisyonda yerde kalmasına tepki gösteren siyah-beyazlı taraftarlar, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'a yönelik "Sergen takımı ayağa kaldır" şeklinde tezahüratta bulundu.
- Kayserispor'a karşı da serisi bitti
Beşiktaş'ın Kayserispor'a karşı galibiyet serisi de bu maçla bitti.
Sarı-kırmızılı takımı son 5 maçta yenen siyah-beyazlı takım, bu sefer sahadan beraberlikle ayrıldı.
-Vodafone Arena'da 3. kez puan kaybetti
Beşiktaş, Kayserispor ile 2-2 berabere kalarak 3. kez Vodafone Arena'da puan kaybı yaşadı.
Rakiplerini sahasında geçen sezondan itibaren 15. kez konuk eden siyah-beyazlı ekip, Galatasaray ve Medipol Başakşehir beraberliklerinin ardından Kayserispor karşı da eşitliği bozamadı.
Beşiktaş, Vodafone Arena'daki 15 lig maçında 12 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.
- Kayserispor'un yenilmezlik serisi sürdü
Beşiktaş karşısında galibiyeti son dakikalarda kaçıran Kayserispor'un yenilmezlik serisi devam etti.
Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe gelmesinin ardından başarılı sonuçlarla dikkati çeken sarı-kırmızılı takım, 7. maçta da yenilmedi. Ligde son olarak Medipol Başakşehir'e 5-0 yenilen Kayserispor, bu 7 karşılaşmada 4 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.
Sergen Yalçın yönetiminde Fenerbahçe'yi evinde 4-1 ve Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yenen Kayserispor, Beşiktaş ile de dış sahada 2-2 berabere kaldı.
Bu arada, Kayserispor'un ilk golünü atan Umut Bulut, ligde ikinci kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli futbolcu, bu golleri Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında kaydetti.
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:46
- Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı sakatlandı
Toplam 2
Yorum
STARK TRANSFER POLİTİKASI BAŞTAN AŞAĞI YANLIŞ...AL ŞENOL OYNATIR MANTIĞI BİZİ BİTİRECEK...İLK 11 YAŞ ORTALAMASI 33/34...
- Fenerbahçe'den geri dönüş
Toplam 6
Yorum
gürsel uçum fark 10-0 oldu.20-0 olduğunda gene bu gaddarsaraylılar ayni görüntüde olacaklar.bu ezeli rekabet değil işkencedir avrupa gülüyor size zavalı
- İNANılmaz!
Toplam 21
Yorum
Gerenimo Sen ne içtin birader,neyin kafasını yaşıyon.Akşammıdır sabahmıdır hayırdır.
Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın'a şok tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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