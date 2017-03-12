 Beşiktaş - Kayserispor | Canlı Anlatım – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    - | Canlı Anlatım

    Beşiktaş - Kayserispor | Canlı Anlatım

    'deki son 3 maçını da kazanan siyah-beyazlı takım, hız kesmek istemiyor. En yakın takipçisi Başakşehir’in 4 puan önünde yer alan , Fenerbahçe’nin galip geldiği haftada fire vermemek amacında. Quaresma ve Gökhan Gönül'ün cezası nedeniyle forma giyemeyeceği liderde, cezasını tamamlayan Tosic ise kadroda. Atiba ile Atınç sınırda.

    Lider , Spor Toto 'in 24. haftasında bugün ile karşılaşıyor. Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlılar, topladığı 53 puanla en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'in 1 puan önünde lider durumda bulunuyor. Beşiktaş ile Kayserispor arasında Vodafone Arena'da saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Kartal'da sarı kart cezalıları Quaresma ve Gökhan Gönül, bu maçta forma giyemeyecek.

    BEŞİKTAŞ AÇIK ARA ÖNDE
    Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de bugün 42. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 41 maçta Beşiktaş 24, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 5 maçı kazanan siyah-beyazlıların toplam 63 golüne, sarı-kırmızılılar 39 golle karşılık verdi.

    İSTANBUL'DA DA KARTAL
    Siyah-beyazlı takım, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 20 lig maçtan 16'sını kazandı, 2 maç berabere bitti, Kayserispor da deplasmanda 2 kez galip geldi. İstanbul'da Beşiktaş 43, Kayseri 14 gol attı. Ayrıca iki takım bu sezon Türkiye Kupası'nda aynı grupta yer aldı. İstanbul'daki maçı Beşiktaş 2-1 kazandı, Kayseri'deki müsabaka 1-1 bitti.



    STAT: Vodafone Arena
    HAKEM: Cüneyt Çakır

    SAAT: 19:00
    YAYIN: beIN SPORTS 1

    BEŞİKTAŞ: Fabri, Beck, Marcelo, Tosic, Adriano, Babel, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Aboubakar, Cenk.
    TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

    KAYSERİSPOR: Ahamada, Hakan, Kana-Biyik, Mabiala, Erkan Kaş, Deniz Türüç, Lawal, Rotman, Varela, Umut, Wellinton.
    TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:49
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