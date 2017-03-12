Beşiktaş - Kayserispor | Canlı Anlatım
Süper Lig'deki son 3 maçını da kazanan siyah-beyazlı takım, hız kesmek istemiyor. En yakın takipçisi Başakşehir’in 4 puan önünde yer alan Beşiktaş, Fenerbahçe’nin galip geldiği haftada fire vermemek amacında. Quaresma ve Gökhan Gönül'ün cezası nedeniyle forma giyemeyeceği liderde, cezasını tamamlayan Tosic ise kadroda. Atiba ile Atınç sınırda.
Lider Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında bugün Kayserispor ile karşılaşıyor. Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlılar, topladığı 53 puanla en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'in 1 puan önünde lider durumda bulunuyor. Beşiktaş ile Kayserispor arasında Vodafone Arena'da saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Kartal'da sarı kart cezalıları Quaresma ve Gökhan Gönül, bu maçta forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ AÇIK ARA ÖNDE
Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de bugün 42. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 41 maçta Beşiktaş 24, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 5 maçı kazanan siyah-beyazlıların toplam 63 golüne, sarı-kırmızılılar 39 golle karşılık verdi.
İSTANBUL'DA DA KARTAL
Siyah-beyazlı takım, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 20 lig maçtan 16'sını kazandı, 2 maç berabere bitti, Kayserispor da deplasmanda 2 kez galip geldi. İstanbul'da Beşiktaş 43, Kayseri 14 gol attı. Ayrıca iki takım bu sezon Türkiye Kupası'nda aynı grupta yer aldı. İstanbul'daki maçı Beşiktaş 2-1 kazandı, Kayseri'deki müsabaka 1-1 bitti.
STAT: Vodafone Arena
HAKEM: Cüneyt Çakır
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS 1
BEŞİKTAŞ: Fabri, Beck, Marcelo, Tosic, Adriano, Babel, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Aboubakar, Cenk.
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
KAYSERİSPOR: Ahamada, Hakan, Kana-Biyik, Mabiala, Erkan Kaş, Deniz Türüç, Lawal, Rotman, Varela, Umut, Wellinton.
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:49
- Biz sana döneriz
Toplam 41
Yorum
KrAlex Gururu varsa kovulduğu bir takıma geri dönüş yapmaz. Bu takıma hoca değil önce iyi bir idare ekibi futbolu bilen yönetim gerekir.
- Yıldız yağacak
Toplam 10
Yorum
Serkan keba Muhteşem fenerbahçe muhteşem birliktelik.savulun fenerbahçe geliyor
- ''Belki affederler''
Toplam 6
Yorum
........ SEVGİLİ MEHMET TOPAL SEN FB DE SANTRAFOR OYNA, BÜTÜN GOLLERİDE ELİNLE AT. NASIL OLSA HAKEM GÖRMEZDEN GELİP SUÇU SENİN ÜZERİNE YIKARAK SIYIRI
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