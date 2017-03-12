Başakşehir Konya'da rahat kazandı!
Spor Toto Süper Lig 24. hafta karşılaşmasında şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor'a konuk oldu. 15. dakikada Yalçın Ayhan'la öne geçen konuk ekip, 55. dakikada yeni transferi Emmanuel Adebayor'un kaydettiği golle skoru 2-0'a getirdi. Kapanışı ise 90+3. dakikada Cengiz Ünder yaptı. Başakşehir rakibini 3-0 mağlup ederek kritik bir 3 puan aldı ve lider Beşiktaş'ı takibini sürdürdü.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 52 yaparak maç eksiği olan Beşiktaş'la puan farkını 1'e indirdi.
Konyaspor ise 32 puanla 9. sırada kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Mehmet Uslu'nun soldan ortasında, ceza sahasında topla buluşan Hadziahmetovic'in şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
15. dakikada Medipol Başakşehir golü buldu. Emre Belözoğlu'nun sağdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında iyi yükselen Yalçın Ayhan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.
30. dakikada Atiker Konyaspor gole yaklaştı. Rangelov'un soldan ortasında, kaleye sırtı dönük bir şekilde topla buluşan Bajic'in dönerek vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
43. dakikada Meha'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında topla buluşan Ali Çamdalı'nın şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarptı. Medipol Başakşehirli defans oyuncuları topu uzaklaştırdı.
İlk yarı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:56
- ''Bu takımı ancak Aykut toparlar''
Toplam 11
Yorum
Mehmet Ben Abdulla Avcı hocanın duygusal zekasının ve mativasyon yeteneğinin yüksek olduğunu düşünüyorum ve çok başarılı olacaktır.
- ''Bu takımı ancak Aykut toparlar''
Toplam 11
Yorum
mehmet Abdullah Avcı, Edin Visca,Mossoro ile beraber gelsin. Transferi kendi yapar ve rahat çalışma imkanı verilirse kesinlikle başarılı olur.
- Kartal uçuyor yıldızlar parlıyor
Toplam 1
Yorum
eraycan konyadan ali çamdalı meha başakşehirden visca zonguldakspor okan eken mert caymaz onur eriş mutlaka alınmalı özellikle yerli oyuncular
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