 Başakşehir Konya'da rahat kazandı! – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    Başakşehir Konya'da rahat kazandı!

    Başakşehir Konya'da rahat kazandı!

    24. hafta karşılaşmasında şampiyonluk mücadelesi veren , 'a konuk oldu. 15. dakikada Yalçın Ayhan'la öne geçen konuk ekip, 55. dakikada yeni transferi Emmanuel Adebayor'un kaydettiği golle skoru 2-0'a getirdi. Kapanışı ise 90+3. dakikada Cengiz Ünder yaptı. Başakşehir rakibini 3-0 mağlup ederek kritik bir 3 puan aldı ve lider Beşiktaş'ı takibini sürdürdü.

    Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 52 yaparak maç eksiği olan Beşiktaş'la puan farkını 1'e indirdi.

    Konyaspor ise 32 puanla 9. sırada kaldı.

    MAÇTAN DAKİKALAR
    6. dakikada Mehmet Uslu'nun soldan ortasında, ceza sahasında topla buluşan Hadziahmetovic'in şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

    15. dakikada golü buldu. Emre Belözoğlu'nun sağdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında iyi yükselen Yalçın Ayhan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

    30. dakikada gole yaklaştı. Rangelov'un soldan ortasında, kaleye sırtı dönük bir şekilde topla buluşan Bajic'in dönerek vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

    43. dakikada Meha'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında topla buluşan Ali Çamdalı'nın şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarptı. Medipol Başakşehirli defans oyuncuları topu uzaklaştırdı.

    İlk yarı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:56
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