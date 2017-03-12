Aydınus elle oynamayı affetmedi
Galatasaray-Gençlerbirliği karşılaşmasında 3 kez penaltı noktasını gösteren Fırat Aydınus, penaltıların tamamını elle oynama sonucu çaldı.
SELÇUK ŞAHİN SKORU EŞİTLEDİ
Serdar'ın kullandığı penaltı atışının ardından kazanılan kornerde bu kez Tolga Ciğerci'nin elle oynadığına hükmeden Fırat Aydınus, karşılaşmada 3. kez penaltı kararı verdi. Bu kez topun başına geçen Selçuk Şahin, topu ağlara göndererek takımının 2. golünü kaydetti.
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:07
- Lukas Podolski’den olay hareket!
Toplam 2
Yorum
ugur mehmet topalın , anelkanın , lucianonun voleybol oynadığını görmeyen hakemlerden bu pozisyonu görmesinimi bekliyorsunuz ?
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici ne fb ne de bjk aleyhine bu iki penaltının birini bile çalamazsın fırat, bunu bilmiyormuyuz ? sahalarında değil deplasmanda bile çalamazsın
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici fb ve bjk aleyhine bırakın sahalarında deplasmanlarda bile veremiyorlar aynı penaltıları ! 2 federasyon takımı da kollanıyor senelerdir !
Aydınus elle oynamayı affetmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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