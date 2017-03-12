 Aydınus elle oynamayı affetmedi – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    Aydınus elle oynamayı affetmedi

    Aydınus elle oynamayı affetmedi

    Galatasaray-Gençlerbirliği karşılaşmasında 3 kez penaltı noktasını gösteren , penaltıların tamamını elle oynama sonucu çaldı.

    Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmada hakem 3 kez penaltı noktasını gösterdi. Karşılaşmanın 4. dakikasında Gençlerbirliği savunmasında Ahmet Oğuz'un eline çarpan topta hakem Fırat Aydınas penaltı noktasını gösterirken, atışı yapan Selçuk İnan, takımının ilk golüne imza attı. Dakikalar 67'yi gösterdiğinde ise Galatasaray savunmasından Chedjou'nun eline çarpan topta, Fırat Aydınus beyaz noktayı gösterdi. Serdar'ın kullandığı atışta ise kaleci Muslera gole izin vermedi ve topu kornere gönderdi.

    SELÇUK ŞAHİN SKORU EŞİTLEDİ
    Serdar'ın kullandığı penaltı atışının ardından kazanılan kornerde bu kez Tolga Ciğerci'nin elle oynadığına hükmeden Fırat Aydınus, karşılaşmada 3. kez penaltı kararı verdi. Bu kez topun başına geçen Selçuk Şahin, topu ağlara göndererek takımının 2. golünü kaydetti.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:07
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