Arena'da sezonun en hızlı golü
Türk Telekom Arena'daki Galatasaray - Gençlerbirliği maçı gollerle başladı. Konuk ekip 33. saniyede attığı golle bu sezon Süper Lig'de atılan en erken gole imza attı.
Gençlerbirliği'nde Abdul Khalili'nin 33. saniyede Galatasaray'a attığı gol, bu sezon Süper Lig'de atılan en erken gol oldu.
Ancak başkent ekibinin üstünlük sevinci yalnızca 4 dakika sürdü. Sarı-kırmızılılar bu gole 5. dakikada Selçuk İnan'ın penaltı golüyle karşılık verdi ve maça yeniden denge getirdi.
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:44
- Lukas Podolski’den olay hareket!
Toplam 2
Yorum
ugur mehmet topalın , anelkanın , lucianonun voleybol oynadığını görmeyen hakemlerden bu pozisyonu görmesinimi bekliyorsunuz ?
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici ne fb ne de bjk aleyhine bu iki penaltının birini bile çalamazsın fırat, bunu bilmiyormuyuz ? sahalarında değil deplasmanda bile çalamazsın
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici fb ve bjk aleyhine bırakın sahalarında deplasmanlarda bile veremiyorlar aynı penaltıları ! 2 federasyon takımı da kollanıyor senelerdir !
Arena'da sezonun en hızlı golü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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