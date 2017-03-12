 Arena'da sezonun en hızlı golü – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    Arena'da sezonun en hızlı golü

    Arena'da sezonun en hızlı golü

    Türk Telekom Arena'daki Galatasaray - Gençlerbirliği maçı gollerle başladı. Konuk ekip 33. saniyede attığı golle bu sezon Süper Lig'de atılan en erken gole imza attı.

    Türk Telekom Arena'daki 23. hafta mücadelesi, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de atılan en erken gole sahne oldu.

    Gençlerbirliği'nde 'nin 33. saniyede Galatasaray'a attığı gol, bu sezon Süper Lig'de atılan en erken gol oldu.

    Ancak başkent ekibinin üstünlük sevinci yalnızca 4 dakika sürdü. Sarı-kırmızılılar bu gole 5. dakikada Selçuk İnan'ın penaltı golüyle karşılık verdi ve maça yeniden denge getirdi.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:44
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