Arena'da seri sonu

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ın kazanma serisine Sergen Yalçın'lı Kayserispor son verdi. Siyah-beyazlılar, Vodafone Arena'da son 8 dakikasına yenik duruma düştüğü maçta 1 puanı Aboubakar'ın 88. dakikadaki golüyle kurtardı. Sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Beşiktaş ile ikinci sıradaki Medipol Başakşehir arasındaki puan farkı 2'ye inmiş oldu.

İLK YARIDA KAYSERİSPOR BASTIRDI

İlk yarıda gole daha yakın olan taraf konuk ekip Kayserispor'du. 20'de Umut Bulut'un fileleri havalandırırken bu pozisyonda yan hakem Umut için ofsayt bayrağını kaldırdı ve Cüneyt Çakır golü iptal etti.

Bu pozisyondan 4 dakika sonra Fabri'nin boşa çıktığı pozisyonda Deniz Türüç'ün sol ayakla şutunda kaleye giden topu Atiba Hutchinson, çizgiden çıkardı. Siyah-beyazlıların ilk yarının son bölümündeki baskısı sonuç vermeyince ilk yarı 0-0 beraberlikle sona erdi.

İlk 45 dakikada sol kanatta etkili olamayan Ryan Babel, ikinci devrede yerini Tolgay Arslan'a bıraktı. Tolgay'ın girmesiyle 4-4-2'ye dönen Beşiktaş, hücumda daha üretken oldu.

Maçta eşitliği 55. dakikada Vincent Aboubakar bozdu. Oğuzhan'ın köşe vuruşunda arka direkte demarke pozisyonda kalan Kamerunlu oyuncu yerden sert vuruşla Beşiktaş'ı öne geçirdi. Aboubakar Son 7 resmi maçındaki 5. golünü kaydetti.

VODAFONE ARENA'DA BÜYÜK ŞOK!

Kayserispor bu gole 64'te Umut Bulut'un golüyle cevap verdi. Spor Toto Süper Lig'de bu sezonki tek Fenerbahçe karşısında atan milli futbolcu, sarı-lacivertlilerden sonra Beşiktaş karşısında gol sevinci yaşayarak skora denge getirdi. Erkan Kaş'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Umut Bulut altıpas önünden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Fabricio'nun sağından ağlarla buluşturdu.

BECK KENDİ KALESİNE ATTI

82. dakikada Kayserispor, Beck'in kendi kalesine attığı golle Beşiktaş deplasmanında 2-1 öne geçti. Sağ kanattan Beşiktaş ceza sahasına sokulan Deniz Türüç'ün iki oyuncudan sıyrıldıktan sonra içeri çıkardığı topa ters dokunuş yapan Beck kendi ağlarını havalandırdı.

ABOUBAKAR'DAN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

82. dakikada 2-1 yenik duruma düşen Beşiktaş demoralize olmadı ve bitime 2 dakika kala Aboubakar'ın golüyle maça yeniden ortak oldu. 88. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ara pasında gol vuruşunu yapan Vincent Aboubakar siyah-beyazlılara 1 puanı getirdi: 2-2.