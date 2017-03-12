 Akhisar seri peşinde – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    Akhisar seri peşinde

    Akhisar seri peşinde
    Süper Lig'de evinde oynadığı son iki maçtan da galibiyetle ayrılan Akhisar Belediyespor, yarın konuk edeceği Trabzonspor'u da yenerek sahasında 3'te 3 yapmak istiyor. Teknik patron , "Maça hazırız" dedi.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:08
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