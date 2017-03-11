 Volkan Şen ucuz atlattı – Fotomaç – 11 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Mart 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ucuz atlattı

    Volkan Şen ucuz atlattı

    Maçın son bölümünde bileğine sert bir darbe alan 'in bileğinde kanama ve şişme meydana geldi. Yıldız futbolcu ise bu pozisyonda faul bile çalınmamasına tepki gösterdi.

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasının açılış maçında deplasmanda Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti.

    Karşılaşmaya sonradan dahil olan , 83. dakikada 4. gol için rakip kaleye deplase olurken Alanyaspor defansının sert müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı-lacivertli futbolcular bu pozisyonda kart beklerken, maçın hakemi Ali Palabıyık bu pozisyonu avantaja bırakıp faul bile çalmadı.

    Volkan Şen'in ayak bileğinde kanama ve şişme meydana gelirkeb yıldız oyuncu ayağının fotoğrafını maçtan sonra sosyal medyadan paylaştı.

    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Volkan Şen ucuz atlattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.