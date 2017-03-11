Volkan Şen ucuz atlattı
Maçın son bölümünde bileğine sert bir darbe alan Volkan Şen'in bileğinde kanama ve şişme meydana geldi. Yıldız futbolcu ise bu pozisyonda faul bile çalınmamasına tepki gösterdi.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasının açılış maçında deplasmanda Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti.
Karşılaşmaya sonradan dahil olan Volkan Şen, 83. dakikada 4. gol için rakip kaleye deplase olurken Alanyaspor defansının sert müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı-lacivertli futbolcular bu pozisyonda kart beklerken, maçın hakemi Ali Palabıyık bu pozisyonu avantaja bırakıp faul bile çalmadı.
Volkan Şen'in ayak bileğinde kanama ve şişme meydana gelirkeb yıldız oyuncu ayağının fotoğrafını maçtan sonra sosyal medyadan paylaştı.
Karşılaşmaya sonradan dahil olan Volkan Şen, 83. dakikada 4. gol için rakip kaleye deplase olurken Alanyaspor defansının sert müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı-lacivertli futbolcular bu pozisyonda kart beklerken, maçın hakemi Ali Palabıyık bu pozisyonu avantaja bırakıp faul bile çalmadı.
Volkan Şen'in ayak bileğinde kanama ve şişme meydana gelirkeb yıldız oyuncu ayağının fotoğrafını maçtan sonra sosyal medyadan paylaştı.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:34
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
can Geç bu ayakları adamlar 2-0 yaptı ama koruyamadı . Hakemlik bir şey yok sırf laf olsun diye konuşuyorsun...
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
FB1907 BJKLİLER FB SİZİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR BU İLGİNİZİN SEBEBİ NEDİR KUYRUK ACISI MIDIR?HER FB HABERİNE YORUM YAZIP FBYE ÇAMUR ATIYORSUNUZ?
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
inde rüyalar aleminden uyan goçum. hangi maçı izledin
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