 Paşa’da 5 eksik – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    Paşa’da 5 eksik

    Paşa’da 5 eksik
    'da, Gaziantep maçı öncesi Franck Etoundi ve Batuhan Altıntaş sakatlık nedeniyle, Adem Büyük, Titi ve Veysel Sarı ise sarı kart cezası sebebiyle maçta forma giyemeyecek. Popov ise kart görmesi durumunda 25. haftada cezalı olacak.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:48
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