Osmanlı Timsah’a hazır

Osmanlıspor evinde oynayacağı Bursaspor maçı için pusuya yattı.

Başkent ekibinde, tedavisine devam edilen Thievy Bifouma çalışmaya katılmadı. Bu arada kart cezalısı Koray Altınay, Bursaspor karşısında forma giyemeyecek. Yöneticiler, "Bursaspor'u yenip çıkışa geçeceğiz" dedi.



HOŞGELDİN HAYAT

Osmanlısporlu futbolcu Koray Altınay, baba oldu. Hilal-Koray Altınay çifti, Ankara'da özel bir hastanede dünyaya gelen kız çocuklarına 'Hayat' adını verdi. İlk kez baba olmanın sevincini yaşayan genç oyuncu, "Tarifi imkansız duygular içerisindeyim. İnşallah Hayat, ailemize şans getirir." dedi.