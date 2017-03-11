Osmanlı Timsah’a hazır
Osmanlıspor evinde oynayacağı Bursaspor maçı için pusuya yattı.
Başkent ekibinde, tedavisine devam edilen Thievy Bifouma çalışmaya katılmadı. Bu arada kart cezalısı Koray Altınay, Bursaspor karşısında forma giyemeyecek. Yöneticiler, "Bursaspor'u yenip çıkışa geçeceğiz" dedi.
HOŞGELDİN HAYAT
Osmanlısporlu futbolcu Koray Altınay, baba oldu. Hilal-Koray Altınay çifti, Ankara'da özel bir hastanede dünyaya gelen kız çocuklarına 'Hayat' adını verdi. İlk kez baba olmanın sevincini yaşayan genç oyuncu, "Tarifi imkansız duygular içerisindeyim. İnşallah Hayat, ailemize şans getirir." dedi.
HOŞGELDİN HAYAT
Osmanlısporlu futbolcu Koray Altınay, baba oldu. Hilal-Koray Altınay çifti, Ankara'da özel bir hastanede dünyaya gelen kız çocuklarına 'Hayat' adını verdi. İlk kez baba olmanın sevincini yaşayan genç oyuncu, "Tarifi imkansız duygular içerisindeyim. İnşallah Hayat, ailemize şans getirir." dedi.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
can Geç bu ayakları adamlar 2-0 yaptı ama koruyamadı . Hakemlik bir şey yok sırf laf olsun diye konuşuyorsun...
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
FB1907 BJKLİLER FB SİZİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR BU İLGİNİZİN SEBEBİ NEDİR KUYRUK ACISI MIDIR?HER FB HABERİNE YORUM YAZIP FBYE ÇAMUR ATIYORSUNUZ?
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
inde rüyalar aleminden uyan goçum. hangi maçı izledin
Osmanlı Timsah’a hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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