Korkusuz Kayseri
Kayserispor'un Başkanı Bedir, Beşiktaş maçı öncesi iddialı. “Bu sezon Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor’u yendik. Beşiktaş maçına da kazanmak için çıkacağız. Kimseden çekinmiyoruz. İyi olan üç puanı alsın ama bunu biz başaracağız”
Süper Lig'in ikinci yarısında çıkış yakalayan ve bu periyotta ligde şampiyonluk sevinci yaşayan Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor'u yenen Kayserispor, Beşiktaş'ı da mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Kulüp başkanlığına Erol Bedir'in, teknik direktörlüğe de Sergen Yalçın'ın getirilmesinin ardından ligde çıkış yakalayan Kayserispor, son 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 14 puan topladı.
KAZANMAYA GİDİYORUZ
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Önümüzde 11 maç ve alınacak 33 puan var. Çok büyük maçlar aldık ama henüz yukarılara doğru hesap yapmanın erken olduğunu düşünüyorum" dedi. Başkan Bedir, yarın ligde karşılaşacakları Beşiktaş'ı yenmek istediklerini belirterek, "Herhangi bir korkumuz, endişemiz söz konusu değil. Oraya kazanmaya veya puan almaya gidiyoruz. İyi olan kazansın diyorum ama iyi olanın da bizim olmamızı temenni ediyorum" diye konuştu.
KAZANMAYA GİDİYORUZ
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Önümüzde 11 maç ve alınacak 33 puan var. Çok büyük maçlar aldık ama henüz yukarılara doğru hesap yapmanın erken olduğunu düşünüyorum" dedi. Başkan Bedir, yarın ligde karşılaşacakları Beşiktaş'ı yenmek istediklerini belirterek, "Herhangi bir korkumuz, endişemiz söz konusu değil. Oraya kazanmaya veya puan almaya gidiyoruz. İyi olan kazansın diyorum ama iyi olanın da bizim olmamızı temenni ediyorum" diye konuştu.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:48
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
can Geç bu ayakları adamlar 2-0 yaptı ama koruyamadı . Hakemlik bir şey yok sırf laf olsun diye konuşuyorsun...
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
FB1907 BJKLİLER FB SİZİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR BU İLGİNİZİN SEBEBİ NEDİR KUYRUK ACISI MIDIR?HER FB HABERİNE YORUM YAZIP FBYE ÇAMUR ATIYORSUNUZ?
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
inde rüyalar aleminden uyan goçum. hangi maçı izledin
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