 Korkusuz Kayseri – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    Korkusuz Kayseri

    Korkusuz Kayseri

    'un Başkanı Bedir, Beşiktaş maçı öncesi iddialı. “Bu sezon Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor’u yendik. Beşiktaş maçına da kazanmak için çıkacağız. Kimseden çekinmiyoruz. İyi olan üç puanı alsın ama bunu biz başaracağız”

    Süper Lig'in ikinci yarısında çıkış yakalayan ve bu periyotta ligde şampiyonluk sevinci yaşayan Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor'u yenen Kayserispor, Beşiktaş'ı da mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Kulüp başkanlığına 'in, teknik direktörlüğe de Sergen Yalçın'ın getirilmesinin ardından ligde çıkış yakalayan , son 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 14 puan topladı.

    KAZANMAYA GİDİYORUZ
    Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Önümüzde 11 maç ve alınacak 33 puan var. Çok büyük maçlar aldık ama henüz yukarılara doğru hesap yapmanın erken olduğunu düşünüyorum" dedi. Başkan Bedir, yarın ligde karşılaşacakları Beşiktaş'ı yenmek istediklerini belirterek, "Herhangi bir korkumuz, endişemiz söz konusu değil. Oraya kazanmaya veya puan almaya gidiyoruz. İyi olan kazansın diyorum ama iyi olanın da bizim olmamızı temenni ediyorum" diye konuştu.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:48
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