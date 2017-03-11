 Karabük evinde kazandı – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    Karabük evinde kazandı

    Karabük evinde kazandı

    Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Karabükspor, sahasında konuk ettiği Adanaspor'u 2-0 mağlup etti. Adanaspor bu mağlubiyetle üst üste 5. yenilgisini almış oldu.

    MAÇTAN DAKİKALAR

    53. dakikada Adanaspor'un gelişen atağında topla ceza sahası içine giren Koman'ın şutunda kaleci Ahmet Şahin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

    61. dakikada Kardemir Karabükspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Latovlevici pasını Seleznov'a aktardı. Seleznov'un pasında topla buluşan Tanase'nin şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

    70. dakikada ev sahibi takımın sol kanattan gelişen atağında Latovlevici ceza sahası dışından kaleye vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

    71. dakikada Adanaspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Koman'ın şutunda kaleci Ahmet Şahin meşin yuvarlağı kontrol etti.

    Kalan sürede sonuç değişmedi ve karşılama Kardemir Karabükspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

    Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
    Hakemler: Hüseyin Göçek, Ceyhun Sesigüzel, Erdem Bayık
    Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Papp, Dany, Barış Başdaş, Latovlevici, Ceyhun Gülselam, Poko, Yatabare (Dk. 56 Lazarevic), Traore (Dk. 71 Skulason), Tanase, Seleznov (Dk. 85 Serdar Deliktaş)
    Adanaspor: Itandje, Digao (Dk. 68 Reynaldo), Ramos, Didi, Halil İbrahim Pehlivan, Foguinho, Koman, Cem Özdemir, Vinicius (Dk. 59 Ahmet Dereli), Gleison (Dk. 88 Ahmet Bahçıvan), Magaye
    Goller: Dk. 32 ve 61 Tanase (Kardemir Karabükspor)
    Sarı kartlar: Dk. 41 Papp, Dk. 47 Latovlevici (Kardemir Karabükspor), Dk. 74 Didi, Dk. 84 Reynaldo, Dk. 90 Ramos ve Koman (Adanaspor)

    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:52
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