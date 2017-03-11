Karabük evinde kazandı
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Karabükspor, sahasında konuk ettiği Adanaspor'u 2-0 mağlup etti. Adanaspor bu mağlubiyetle üst üste 5. yenilgisini almış oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
53. dakikada Adanaspor'un gelişen atağında topla ceza sahası içine giren Koman'ın şutunda kaleci Ahmet Şahin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
61. dakikada Kardemir Karabükspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Latovlevici pasını Seleznov'a aktardı. Seleznov'un pasında topla buluşan Tanase'nin şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0
70. dakikada ev sahibi takımın sol kanattan gelişen atağında Latovlevici ceza sahası dışından kaleye vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
71. dakikada Adanaspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Koman'ın şutunda kaleci Ahmet Şahin meşin yuvarlağı kontrol etti.
Kalan sürede sonuç değişmedi ve karşılama Kardemir Karabükspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Hüseyin Göçek, Ceyhun Sesigüzel, Erdem Bayık
Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Papp, Dany, Barış Başdaş, Latovlevici, Ceyhun Gülselam, Poko, Yatabare (Dk. 56 Lazarevic), Traore (Dk. 71 Skulason), Tanase, Seleznov (Dk. 85 Serdar Deliktaş)
Adanaspor: Itandje, Digao (Dk. 68 Reynaldo), Ramos, Didi, Halil İbrahim Pehlivan, Foguinho, Koman, Cem Özdemir, Vinicius (Dk. 59 Ahmet Dereli), Gleison (Dk. 88 Ahmet Bahçıvan), Magaye
Goller: Dk. 32 ve 61 Tanase (Kardemir Karabükspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Papp, Dk. 47 Latovlevici (Kardemir Karabükspor), Dk. 74 Didi, Dk. 84 Reynaldo, Dk. 90 Ramos ve Koman (Adanaspor)
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:52
- UEFA finali hayal değil!
Toplam 1
Yorum
stark sizin gibi amatör-hobi olarak kulüp yöneten adamlarla bu ülkeden hiçbirşey olmaz
- Sıra Esteban’da
Toplam 2
Yorum
cuneyt yav baska kalecimi yok mantar bu adam sampiyinluga oynancak kadroda olmamali
- Fenercelona
Toplam 34
Yorum
fotomaç fenerbahçenin de PSG'si Alanya :)
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