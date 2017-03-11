G.Saray'da bir sakatlık daha
Gençlerbirliği maçı öncesinde birçok sakat oyuncusu bulunan Galatasaray’da, sakatlar kervanına Hakan Balta da katıldı. Tecrübeli oyuncu, 18. dakikada sakatlanarak yerini Sabri’ye bıraktı.
Hakan'ın son durumuyla ilgili bilgilendirme daha sonra yapılacak. Galatasaray'da yıldız futbolcu Sneijder'in de Gençlerbirliği maçı öncesi sakatlığı bulunuyordu. Teknik Direktör Tudor, Hollandalı oyuncuyu maç kadrosuna dahil etti ancak ilk 11'e almadı.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:38
- Bruma Premier Lig için bekliyor!
Toplam 13
Yorum
UltraAslan Muslera ve Bruma Para ederken hemen satılmalı.. Genç Türk oyuncular alınmalı.. Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Enes Ünal alınmalı...
- Aatıf’a 11 yarıyor
Toplam 6
Yorum
REAL FB Ismail Köybasi, Atif, Volkan Sen.. Buyuk takim oyuncusu degil, cok vasat futbolcular..FB nin kalitesini düsürüyorlar.. Gönderin hepsini.....
- Bruma Premier Lig için bekliyor!
Toplam 13
Yorum
CimBom Bruma'nın maliyeti 12 milyon Euro idi. 20 Milyon Euro veren olursa hemen satılmalı. Emre Taşdemir, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder alınmalı..
G.Saray'da bir sakatlık daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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