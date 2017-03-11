 G.Saray'da bir sakatlık daha – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    G.Saray'da bir sakatlık daha

    G.Saray'da bir sakatlık daha

    Gençlerbirliği maçı öncesinde birçok sakat oyuncusu bulunan Galatasaray’da, sakatlar kervanına da katıldı. Tecrübeli oyuncu, 18. dakikada sakatlanarak yerini Sabri’ye bıraktı.

    Eren Derdiyok, Semih Kaya, Cavanda ve De Jong'un yokluğunda Gençlerbirliği karşısına çıkan Galatasaray'da sakatlar kervanına da katıldı. Karşılaşmanın 18. dakikasında yerde kalan ve oyuna devam edemeyen tecrübeli futbolcu, yerini Sabri Sarıoğlu'na bıraktı.

    Hakan'ın son durumuyla ilgili bilgilendirme daha sonra yapılacak. Galatasaray'da yıldız futbolcu Sneijder'in de Gençlerbirliği maçı öncesi sakatlığı bulunuyordu. Teknik Direktör Tudor, Hollandalı oyuncuyu maç kadrosuna dahil etti ancak ilk 11'e almadı.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:38
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