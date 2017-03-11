Gençler’de Scekic sakat
G.Birliği, Süper Lig'in 24. haftasında bugün deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kart cezalı futbolcusu bulunmayan başkent ekibinde sakatlığı süren ve tedavisine devam edilen Aleksandar Scekic, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Takım ise çok hırslı.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 4
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FUTBOL USA ANELKA JR.. = MEHMET TOPAL = AZIZ YILDIRIM
- Mehmet Topal: "Kararı hakeme bıraktım"
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TARAFTAR Karabük maçında aldığın penaltıyı önceki yıllar sert müdahelelerini de iyi hatırlıyoruz
- Tayfun Korkut beraberlikle başladı
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bayern bu adamı nasıl dortmund aldi hala anlamıyorum tam bir kazma bu oyuncu aman bizim takımlar milli takım uzak durun
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