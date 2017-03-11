 Gençler’de Scekic sakat – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    Gençler’de Scekic sakat

    Gençler’de Scekic sakat
    G.Birliği, Süper Lig'in 24. haftasında bugün deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kart cezalı futbolcusu bulunmayan başkent ekibinde sakatlığı süren ve tedavisine devam edilen Aleksandar Scekic, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Takım ise çok hırslı.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:48
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