Gençler’de Scekic sakat

G.Birliği, Süper Lig'in 24. haftasında bugün deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kart cezalı futbolcusu bulunmayan başkent ekibinde sakatlığı süren ve tedavisine devam edilen Aleksandar Scekic, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Takım ise çok hırslı.