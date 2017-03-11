Galatasaray maçında 3 penaltı kararı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı.

Hakem Fırat Aydnıs karşılaşmada Galatasaray lehine 1, Gençlerbirliği lehine ise 2 penaltı kararı verdi! Maçtaki 3 penaltı da elle oynama nedeniyle verilirken, Gençlerbirliği'nin 1 dakikada 2 penaltı atması dikkat çekti.

İLK PENALTI 5. DAKİKADA!

TT Arena'da 1. dakikada gelen G.Birliği golüyle yenik duruma düşen Galatasaray, 5. dakikada Ahmet Oğuz'un ceza sahası içerisindeki elle müdahalesi sonrası penaltı kazandı. Beyaz noktaya gelen Selçuk İnan topu ağlara gönderdi.

SERDAR KAÇIRDI SELÇUK ŞAHİN ATTI

Gençlerbirliği, Galatasaray karşısında 67 ile 68. dakikalar arasında iki dakikada iki penaltı kazandı!

66. dakikada sağ kanattan yapılan ortayı uzaklaştırmak isteyen Aurelien Chedjou'nun hava topu mücadelesinde topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Fırat Aydınus, Gençlerbirliği lehine penaltıya hükmetti.





Serdar Gürlerin penaltı vuruşunu Fernando Muslera kurtardı ancak dönen pozisyonda Aydın Karabulut'un ortasında bu kez Tolga Ciğerci topa elle müdahale edince Fırat Aydınus ikinci kez penaltı dedi.

Selçuk Şahin 69. dakikada Muslera'yı mağlup etmeyi başardı ve skora 2-2'lik beraberliği getirdi.

Penaltıların damga vurduğu maçta Galatasaray, 90. dakikada Selçuk İnan'ın frikik golüyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.