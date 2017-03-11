Galatasaray - Gençlerbirliği | Canlı Anlatım

Üst üste puan kayıplarının ardından geçtiğimiz hafta Antalyaspor'u yenerek moral bulan sarı-kırmızılı takım, Gençlerbirliği'ni de devirerek çıkışa geçmek istiyor.



3 OYUNCU SINIRDA

Selçuk İnan, Eren Derdiyok ve Nigel de Jong sarı kart sınırında yer alıyor. Eren ve De Jong sakat. Selçuk ise oynayıp sarı kart görmesi halinde gelecek haftaki Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek. Teknik heyet Selçuk'u uyardı.

G.SARAY 7 MAÇTIR GENÇLER'E YENİLMİYOR

G.Saray, G.Birliği ile ligde 92. kez karşılaşıyor. Geride kalan 91 maçta galibiyet sayısında Cimbom'un 49-22 üstünlüğü var. Sarı-kırmızılılar, ligde rakibine 4 yıldır yenilmiyor. Bu süreçteki 7 maçın 4'ünü Aslan kazandı, 3 mücadele berabere bitti. Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan maçtan G.Saray 1-0 galip ayrıldı.







STAT: Türk Telekom Arena

HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 19:00

YAYIN: beIN SPORTS

GALATASARAY: Muslera, Ahmet Çalık, Chedjou, Hakan Balta, Carole, Yasin, Selçuk, Tolga, Rodrigues, Josue, Podolski

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Claro, Palitevich, Anıl, Serdar, Selçuk, Khalili, Issah, Aydın, Muriç

TEKNİK DİREKÖR: Ümit Özat