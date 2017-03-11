 Galatasaray - Gençlerbirliği | Canlı Anlatım – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    - | Canlı Anlatım

    Galatasaray - Gençlerbirliği | Canlı Anlatım

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışını devam ettiren , bu akşam sahasında 'ni konuk ediyor. Mücadele saat 19.00'da başladı.

    Üst üste puan kayıplarının ardından geçtiğimiz hafta Antalyaspor'u yenerek moral bulan sarı-kırmızılı takım, 'ni de devirerek çıkışa geçmek istiyor.

    3 OYUNCU SINIRDA
    Selçuk İnan, Eren Derdiyok ve Nigel de Jong sarı kart sınırında yer alıyor. Eren ve De Jong sakat. Selçuk ise oynayıp sarı kart görmesi halinde gelecek haftaki Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek. Teknik heyet Selçuk'u uyardı.

    G.SARAY 7 MAÇTIR GENÇLER'E YENİLMİYOR
    G.Saray, G.Birliği ile ligde 92. kez karşılaşıyor. Geride kalan 91 maçta galibiyet sayısında Cimbom'un 49-22 üstünlüğü var. Sarı-kırmızılılar, ligde rakibine 4 yıldır yenilmiyor. Bu süreçteki 7 maçın 4'ünü Aslan kazandı, 3 mücadele berabere bitti. Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan maçtan G.Saray 1-0 galip ayrıldı.



    STAT: Türk Telekom Arena
    HAKEM: Fırat Aydınus

    SAAT: 19:00
    YAYIN: beIN SPORTS

    GALATASARAY: Muslera, Ahmet Çalık, Chedjou, Hakan Balta, Carole, Yasin, Selçuk, Tolga, Rodrigues, Josue, Podolski
    TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

    GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Claro, Palitevich, Anıl, Serdar, Selçuk, Khalili, Issah, Aydın, Muriç
    TEKNİK DİREKÖR: Ümit Özat

    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:56
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