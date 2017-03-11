Galatasaray - Gençlerbirliği | Canlı Anlatım
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını devam ettiren Galatasaray, bu akşam sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Mücadele saat 19.00'da başladı.
Üst üste puan kayıplarının ardından geçtiğimiz hafta Antalyaspor'u yenerek moral bulan sarı-kırmızılı takım, Gençlerbirliği'ni de devirerek çıkışa geçmek istiyor.
3 OYUNCU SINIRDA
Selçuk İnan, Eren Derdiyok ve Nigel de Jong sarı kart sınırında yer alıyor. Eren ve De Jong sakat. Selçuk ise oynayıp sarı kart görmesi halinde gelecek haftaki Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek. Teknik heyet Selçuk'u uyardı.
G.SARAY 7 MAÇTIR GENÇLER'E YENİLMİYOR
G.Saray, G.Birliği ile ligde 92. kez karşılaşıyor. Geride kalan 91 maçta galibiyet sayısında Cimbom'un 49-22 üstünlüğü var. Sarı-kırmızılılar, ligde rakibine 4 yıldır yenilmiyor. Bu süreçteki 7 maçın 4'ünü Aslan kazandı, 3 mücadele berabere bitti. Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan maçtan G.Saray 1-0 galip ayrıldı.
STAT: Türk Telekom Arena
HAKEM: Fırat Aydınus
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS
GALATASARAY: Muslera, Ahmet Çalık, Chedjou, Hakan Balta, Carole, Yasin, Selçuk, Tolga, Rodrigues, Josue, Podolski
TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Claro, Palitevich, Anıl, Serdar, Selçuk, Khalili, Issah, Aydın, Muriç
TEKNİK DİREKÖR: Ümit Özat
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:56
- UEFA finali hayal değil!
Toplam 14
Yorum
thebarbaros önce bir kupa alınsın da, süper kupa maçı sonra düşünülür. hayal kurmayalım. ama "gerçekçi ol, imkânsızı iste" sözü de güzel :))
- Fenercelona
Toplam 53
Yorum
kubilay abi sankı dünya devini yendiler bu kadar abartmayın
- UEFA finali hayal değil!
Toplam 14
Yorum
besiktas 3 gun oncede olimpiyakos parcalar diyodun, yani turu gectigimizi sende kabul ediyon, aferin boyle gelip vasat feneri degil besiktasi tut.
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