Fenercelona

İlk golü yediği maçları çevirmekte zorlanan Kanarya, Alanya'da müthiş bir iş başardı. 15 dakikada 2-0 geriye düşen Fenerbahçe reaksiyon gösterip kazandı. Lens'in takıma fırçası çok işe yaradı.



Sarı-lacivertliler bu sezon yenik duruma düştüğü karşılaşmalarda bir türlü geri dönmeyi başaramıyordu. Bu yıl birçok puanı bu şekilde kaybeden ve şampiyonluk yarışında gerilerde kalan Fenerbahçe dün sonunda 'büyüklüğünü' gösterdi. Kanarya henüz 15. dakikada 2 farklı geri düşmesine rağmen Jeremain Lens'in tüm takıma fırçasından sonra kendine geldi. 32'de Kenneth Omeruo'nun kendi kalesine attığı golün ardından 39'da ders gibi gol atan Kanarya 2-2'yi buldu.



Bu sezon ilk defa saha içinde bu kadar güçlü bir reaksiyon veren sarı-lacivertliler ikinci devrede de boş durmadı. İstekli bir futbol sergileyen Fenerbahçe 58'de Aatıf'ın muhteşem plasesiyle 3-2 öne geçti. Martin Skrtel, Mehmet Topal, Şener Özbayraklı gibi isimlerin cansiperane oyunuyla da 3 puana uzandı. Fenerbahçe camiası da takımın kötü skora rağmen bu kez beyaz bayrak sallamayıp, sonuna kadar mücadele etmesini takdir etti. Taraftarlar da 90 dakika sonunda takımı tribünlere çağırıp alkışladı "Böyle devam edin" diye bağırdı.



EN SON BUCA'YA

F.Bahçe, Süper Lig'de son olarak 2010-11 sezonunda 30. haftada Buca karşısında 2 farklı yenik duruma düşmüştü. Sarı-lacivertliler 3-1 mağlubiyetten dönüp maçı 5-3 kazanmıştı.