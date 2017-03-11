 Eto’o’ya heyecanlı kutlama ! – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    Eto’o’ya heyecanlı kutlama !

    Eto’o’ya heyecanlı kutlama !

    , Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, idman sonunda Kamerunlu golcü 'ya sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

    Üzerinde fotoğrafının ve forma numarasının yer aldığı pastayı saha ortasında kesen Eto'o, pastayı yüzüne atan bazı arkadaşlarına tepki gösterdi. Kamerunlu futbolcuyu teknik direktör Çalımbay sakinleştirmeye çalıştı.



    KADRO KRİZİ ÇIKTI
    'da zorlu Rize maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncular can sıkıyor. Takımda G.Saray maçında sarı kart gören Sakıb cezalı duruma düşerken, yine aynı maçta sakatlanan Diego da 5-6 hafta sahalardan uzak kalacak. Yekta ve El Kabir de sakatlıklarından dolayı kadroda yok.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:48
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