Eto’o’ya heyecanlı kutlama !
Antalyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, idman sonunda Kamerunlu golcü Samuel Eto'o'ya sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.
Üzerinde fotoğrafının ve forma numarasının yer aldığı pastayı saha ortasında kesen Eto'o, pastayı yüzüne atan bazı arkadaşlarına tepki gösterdi. Kamerunlu futbolcuyu teknik direktör Çalımbay sakinleştirmeye çalıştı.
KADRO KRİZİ ÇIKTI
Antalyaspor'da zorlu Rize maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncular can sıkıyor. Takımda G.Saray maçında sarı kart gören Sakıb cezalı duruma düşerken, yine aynı maçta sakatlanan Diego da 5-6 hafta sahalardan uzak kalacak. Yekta ve El Kabir de sakatlıklarından dolayı kadroda yok.
KADRO KRİZİ ÇIKTI
Antalyaspor'da zorlu Rize maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncular can sıkıyor. Takımda G.Saray maçında sarı kart gören Sakıb cezalı duruma düşerken, yine aynı maçta sakatlanan Diego da 5-6 hafta sahalardan uzak kalacak. Yekta ve El Kabir de sakatlıklarından dolayı kadroda yok.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:48
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
can Geç bu ayakları adamlar 2-0 yaptı ama koruyamadı . Hakemlik bir şey yok sırf laf olsun diye konuşuyorsun...
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
FB1907 BJKLİLER FB SİZİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR BU İLGİNİZİN SEBEBİ NEDİR KUYRUK ACISI MIDIR?HER FB HABERİNE YORUM YAZIP FBYE ÇAMUR ATIYORSUNUZ?
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
inde rüyalar aleminden uyan goçum. hangi maçı izledin
Eto’o’ya heyecanlı kutlama ! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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