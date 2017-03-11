 Edin Visca fırtınası – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    fırtınası

    Edin Visca fırtınası
    Başakşehir takımında Edin Visca, Süper Lig'in son üç sezonunda maç kaçırmadı. Son üç sezonda oynanan 91 haftanın tamamında süre alan Visca, toplamda 43 gol katkısı verdi. (32 gol-11 asist) Aynı takımdan kaleci Volkan Babacan yine Başakşehir'de 91 maçın hepsinde görev almayı başardı.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:48
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