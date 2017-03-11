Cimbom 'İnan'dı!

Türk Telekom Arena'da oynanan mücadele hızlı başladı.

GENÇLER GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmanın 1. dakikasında Serdar Gürler'in yerden pası ile sağ çaprazda topla buluşan Abdul Khalili, ceza sahası içerisine girer girmez şutunu çekti, top kaleci Fernando Muslera'nın solundan ağlarla buluştu. Gençlerbirliği bu golle 1-0 öne geçti.

CİMBOM PENALTIDAN SKORU EŞİTLEDİ

5. dakikada defanstan Chedjou'nun atttığı uzun topa Rodrigues hareketlendi, topu kontrol edip ceza yayında bulunan Podolski'ye çıkarmak istedi. Ahmet Oğuz ceza sahası içerisinde topa eliyle müdahale etti. Hakem Fırat Aydınus penaltı kararı verdi. Kazanılan penaltı vuruşunda topun başına Selçuk İnan geçti. Selçuk İnan'ın çektiği şut kaleci Johannes Hopf'un üzerinden ağlarla buluştu ve Galatasaray skoru 1-1'e getirdi.

Galatasaray skoru eşitledikten sonrada baskısını sürdürdü. İlk yarıda %76'ya %24 topa sahip olma oranıyla oynayan sarı-kırmızılılar oyunu kontrol ederek rakibini oynatmamaya çalıştı.

POLDİ CİMBOM'U ÖNE GEÇİRDİ

45. dakikada Sabri Sarıoğlu'nun pası ile ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazda buluşan Lukas Podolski'nin çektiği sert şut kaleci Johannes Hopf'un solundan ağlarla buluştu ve Galatasaray ilk yarının sonlarında 2-1 öne geçti.

Cimbom 1-0 geriye düştüğü maçta skoru 2-1 getirerek soyunma odasına avantajlı girdi.

İkinci yarı ilk devreye göre daha dengeli başladı. Gençlerbirliği topa biraz daha fazla hakim olmaya çalışıp, rakip kalede gol aradı.

PENALTI KARARI! MUSLERA KURTARDI!

66. dakikada sağ kanattan yapılan ortayı uzaklaştırmak isteyen Aurelien Chedjou, hava topu mücadelesinde topa eliyle müdahale etti ve hakem Fırat Aydınus, Gençlerbirliği lehine penaltı kararı verdi. Topun başına Serdar Gürler geçti. Serdar, kalenin soluna doğru şutunu çekti ancak kaleci Fernando Muslera, bu penaltı vuruşunu kornere çelmeyi başardı.

BİR PENALTI DAHA!

Penaltının kurtarılmasından bir dakika sonra sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu Aydın Karabulut kullandı. Aydın Karabulut'un ortasını uzaklaştırmak isteyen Tolga Ciğerci topa eliyle müdahale etti ve Gençlerbirliği takımı bir kez daha penaltı kazandı.

PENALTI BU SEFER GOL OLDU!

69. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına bu kez Selçuk Şahin geçti. Selçuk Şahin'in çektiği şut kaleci Fernando Muslera'nın sağından ağlarla buluştu ve konuk ekip skoru 2-2'ye getirdi.

PODOLSKİ NET POZİSYONU HARCADI

79.dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Wesley Sneijder'in pası ile sol çaprazda bomboş pozisyonda buluşan Lukas Podolski, topla birlikte ceza sahası içerisine girdikten sonra şutunu çekti ancak bu şut kaleci Johannes Hopf'tan döndü.

SELÇUK'TAN FRİKİK GOLÜ!

90. dakikada Wesley Sneijder ile duvar pasına giren Garry Rodrigues, ceza sahasının hemen dışında Uğur Çiftçi'nin arkadan müdahelesi ile yerde kaldı. Hakem serbest vuruş kararı verdi.

Ceza sahasının hemen dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Selçuk İnan geçti. Selçuk İnan'ın çektiği şut yan direğe de çarpıp Gençlerbirliği ağları ile buluştu. Galatasaray bu golle 3-2 öne geçti ve zorlandığı karşılaşmada galibiyete son dakikalarda ulaştı.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 46 yaptı ve dün Fenerbahçe'ye kaptırdığı 3.lük koltuğunu geri aldı.

Gençlerbirliği ise 29 puanla 12. sırada kaldı.



SAKAT OYUNCU SAYISI ARTTI

Galatasaray'da sakat oyuncuların sayısı Gençlerbirliği maçı öncesi daha da arttı.

Antalyaspor müsabakası öncesi Wesley Sneijder ve Nigel de Jong'u sakatlık nedeniyle kaybeden sarı-kırmızılı ekipte bu oyunculara son olarak Eren Derdiyok, Semih Kaya ve Luis Cavanda da eklendi.

Sakatlıktan dönen tek isim olan Sneijder, maça yedekler arasında başlarken, topuğundaki ağrılar nedeniyle 2 gün önce idmanı yarıda bırakan Aurelien Chedjou ise müsabakaya yetiştirildi ve ilk 11'de sahaya çıktı.

Sakat ve cezalı oyuncuların yokluğunda genç oyuncular Berk İsmail Ünsal ile Birhan Vatansever de yedeklere dahil edildi.

TUDOR CEZALI

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Antalyaspor maçında hakem tarafından tribüne gönderilmesinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 1 maç ceza nedeniyle Gençlerbirliği önünde görev yapamadı.

Igor Tudor'un yokluğunda Galatasaray takımının başında yardımcı antrenörü Hari Vukas yer aldı.

LUKAS PODOLSKİ DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı ekipte golcü oyuncu Lukas Podolski, sarı kart cezasını doldurup yeniden kadroya dahil oldu.

Beşiktaş derbisinde sarı kart cezalısı durumuna düşen ve Antalyaspor karşısında forma giyemeyen Podolski, bir maç aradan sonra formasına kavuştu. Mücadelede bir de gol atan Podolski, Eren Derdiyok'un yokluğunda forvette görevini yaptı.

Tribünde istifa çağrısı

Galatasaray-Gençlerbirliği maçına sarı-kırmızılı taraftarların ilgisi oldukça düşük olurken, yönetim aleyhine tezahüratlarda bulunuldu.

Özellikle ultrAslan taraftar grubunun bulunduğu kuzey kale arkası tribünden, müsabaka öncesi Dursun Özbek yönetimini istifaya davet eden tezahüratlar yapıldı.