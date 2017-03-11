Bursaspor’da Stancu şoku
Kasımpaşa maçında kaburgalarından sakatlanan golcü Bogdan Stancu, Ankara’ya götürülmedi. Ertuğrul’un da durumu kritik.
Osmanlıspor maçı için Ankara'ya giden Bursaspor'da Stancu şoku yaşanıyor. Kasımpaşa maçında kaburgalarına aldığı darbe nedeniyle G.Antep karşılaşmasında forma giyemeyen Bogdan Stancu, kaburgalarındaki ağrıların geçmemesi nedeniyle Başkent'e götürülemedi. Kasığındaki ağrıları devam eden Ertuğrul Ersoy'un durumu ise maç saatinde belli olacak.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
can Geç bu ayakları adamlar 2-0 yaptı ama koruyamadı . Hakemlik bir şey yok sırf laf olsun diye konuşuyorsun...
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
FB1907 BJKLİLER FB SİZİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR BU İLGİNİZİN SEBEBİ NEDİR KUYRUK ACISI MIDIR?HER FB HABERİNE YORUM YAZIP FBYE ÇAMUR ATIYORSUNUZ?
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
inde rüyalar aleminden uyan goçum. hangi maçı izledin
Bursaspor’da Stancu şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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