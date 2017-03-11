 Bursaspor’da Stancu şoku – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    ’da Stancu şoku

    Bursaspor’da Stancu şoku

    Kasımpaşa maçında kaburgalarından sakatlanan golcü , Ankara’ya götürülmedi. Ertuğrul’un da durumu kritik.

    Osmanlıspor maçı için Ankara'ya giden 'da Stancu şoku yaşanıyor. Kasımpaşa maçında kaburgalarına aldığı darbe nedeniyle G.Antep karşılaşmasında forma giyemeyen Bogdan Stancu, kaburgalarındaki ağrıların geçmemesi nedeniyle Başkent'e götürülemedi. Kasığındaki ağrıları devam eden Ertuğrul Ersoy'un durumu ise maç saatinde belli olacak.



    Serkan YETİŞMİŞOĞLU
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:48
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