Bursaspor kaçamadı
Osmanlıspor, sahasında konuk ettiği Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında Osmanlıspor, sahasında Bursaspor'u ağırladı.
Maçın ilk yarısı 40. dakikada Deniz Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle Bursaspor'un 1-0'lık üstünlğüyle sona erdi. İkinci yarıda beraberlik için yüklenen Osmanlıspor aradığı golü ise 85. dakikada Umar Aminu ile buldu:1-1 Bu golden sonra galibiyet golü için yüklenen Osmanlıspor'un atakları sonuçsuz kaldı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla Bursaspor 32, Osmanlıspor ise 31 puana yükseldi.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:53
- Eurocup Türkiye’de!
Toplam 4
Yorum
roberto galatasaray-yakın doğu maçının galibi kupayı alır. ben gs liyim ama tahminimce yakın doğu bu kupayı alacak
- Amerika'da 'El Clasico'
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA BIR ZAMANLAR GS'DA GELIYODU BU TURNOVALARA, DURSUN, POLAT GIBI BASKANLAR GS'YI BITIRDILER SIMDE ANNEMIZIN LIGINDE OYNUYORUZ.ORTA SIRALARDA
- Yasin, Emre Çolak’ın izinde
Toplam 25
Yorum
FUTBOL USA DURSUN VE KARDESI NE KADAR COK OYUNCU SATARLARSA VEYA TRANSFER YAPILIRSA O KADAR COK PARA CEPLERINE GIRIYOR BUTUN MESELE BU.
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