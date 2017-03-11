 Bursaspor kaçamadı – Fotomaç – 11 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Mart 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Bursaspor kaçamadı

    Bursaspor kaçamadı

    Osmanlıspor, sahasında konuk ettiği Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.

    Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında Osmanlıspor, sahasında Bursaspor'u ağırladı.

    Maçın ilk yarısı 40. dakikada Deniz Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle Bursaspor'un 1-0'lık üstünlğüyle sona erdi. İkinci yarıda beraberlik için yüklenen Osmanlıspor aradığı golü ise 85. dakikada Umar Aminu ile buldu:1-1 Bu golden sonra galibiyet golü için yüklenen Osmanlıspor'un atakları sonuçsuz kaldı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

    Bu sonuçla Bursaspor 32, Osmanlıspor ise 31 puana yükseldi.

    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:53
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursaspor kaçamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.