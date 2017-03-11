Bursaspor kaçamadı

Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında Osmanlıspor, sahasında Bursaspor'u ağırladı.

Maçın ilk yarısı 40. dakikada Deniz Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle Bursaspor'un 1-0'lık üstünlğüyle sona erdi. İkinci yarıda beraberlik için yüklenen Osmanlıspor aradığı golü ise 85. dakikada Umar Aminu ile buldu:1-1 Bu golden sonra galibiyet golü için yüklenen Osmanlıspor'un atakları sonuçsuz kaldı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Bursaspor 32, Osmanlıspor ise 31 puana yükseldi.