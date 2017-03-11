Arena'da sezonun en hızlı golü
Türk Telekom Arena'daki Galatasaray - Gençlerbirliği maçı gollerle başladı. Konuk ekip 33. saniyede attığı golle bu sezon Süper Lig'de atılan en erken gole imza attı.
Gençlerbirliği'nde Abdul Khalili'nin 33. saniyede Galatasaray'a attığı gol, bu sezon Süper Lig'de atılan en erken gol oldu.
Ancak başkent ekibinin üstünlük sevinci yalnızca 4 dakika sürdü. Sarı-kırmızılılar bu gole 5. dakikada Selçuk İnan'ın penaltı golüyle karşılık verdi ve maça yeniden denge getirdi.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:21
- Galatasaray - Gençlerbirliği | Canlı Anlatım
Toplam 1
Yorum
GS'li ohh semih yok :) bu ahmet oguzu da alın gs. iyi kumaşı var keşke semihle takas yapabilsek. birde aldıgınız adamlar 1 alamazken 5 vermeyin.
- Rıdvan Dilmen'den Advocaat iddiası
Toplam 7
Yorum
Hamdi Güneş A.Yıldırım gitsin demek olmaz.Ama transfer ve hocanın işine karışmamalı.Bu ikisinde çok büyük hatalar yaptı Kendi sadece kulübü yönetsin ..
- Büyük gün 31 Mart!
Toplam 7
Yorum
Egeli FB li Aynen yorumunua katliyorum ve Ilahi adalet FB lehine yerini bulacak merak etmeyin
Arena'da sezonun en hızlı golü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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