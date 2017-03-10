Volkan Şen ucuz atlattı
Maçın son bölümünde bileğine sert bir darbe alan Volkan Şen'in bileğinde kanama ve şişme meydana geldi. Yıldız futbolcu ise bu pozisyonda faul bile çalınmamasına tepki gösterdi.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasının açılış maçında deplasmanda Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti.
Karşılaşmaya sonradan dahil olan Volkan Şen, 83. dakikada 4. gol için rakip kaleye deplase olurken Alanyaspor defansının sert müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı-lacivertli futbolcular bu pozisyonda kart beklerken, maçın hakemi Ali Palabıyık bu pozisyonu avantaja bırakıp faul bile çalmadı.
Volkan Şen'in ayak bileğinde kanama ve şişme meydana gelirkeb yıldız oyuncu ayağının fotoğrafını maçtan sonra sosyal medyadan paylaştı.
Karşılaşmaya sonradan dahil olan Volkan Şen, 83. dakikada 4. gol için rakip kaleye deplase olurken Alanyaspor defansının sert müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı-lacivertli futbolcular bu pozisyonda kart beklerken, maçın hakemi Ali Palabıyık bu pozisyonu avantaja bırakıp faul bile çalmadı.
Volkan Şen'in ayak bileğinde kanama ve şişme meydana gelirkeb yıldız oyuncu ayağının fotoğrafını maçtan sonra sosyal medyadan paylaştı.
- 10 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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gs noldu riekerink cokmu tatil yaptırdı size
- İmza zirvesi
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Rey_ Bu adam senelik Galatasaraydan 5 milyon euro alıyor.. Bu paraya yazık deil mi? Bu parayla çok iyi 2 oyuncunun ücreti karşılanır..
- Alanyaspor - Fenerbahçe | Canlı Anlatım
Toplam 8
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x-ray Gene ofsayt gol gene haramzadeler ve gene tabiki...Artık büyük takımların kollanmasından bıktık.Bu işlerle Türk futbolu sürünüyor anlayın...
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