Rıdvan Dilmen'den Advocaat iddiası

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından NTV Spor'da karşılaşmayı ve sarı lacivertlilerin performansını yorumladı.



"F.BAHÇELİLER TELEVİZYONU KAPATMIŞTIR"

"2-0'ı bulduktan sonra Rize, Adana veya diğer alt sıralardaki takımların hocaları eyvah falan demişlerdir. Ta ki 2-0'a kadar. Fenerbahçeli de televizyonu kapatmıştır. Daha sonra siyahla beyaz kadar farklı Alanya ve Fenerbahçe izledik. Alanya da düştü. Mike Tyson başlıyordu ya ısırıyordu ama deviremiyordu. Alanya da öyle bir başladı ki. İnanılmaz presle başladılar. Ancak sonradan oyundan düştüler."



"ADVOCAAT SENEYE YOK"

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe yönetiminin 1 yıl daha sözleşme teklifinde bulunduğu Advocaat'ın gelecek sezonda takımda kalıp kalmayacağı konusuyla alakalı olarak, "Advocaat önümüzdeki sezon yok, camiadan da öyle duyumlar geliyor. Oyuncular da bunu biliyordur" diye konuştu.



"AZİZ YILDIRIM GİTSİN, ADVOCAAT DÖNSÜN DEDİLER"

"Alanya o kadar agresif başladı ki, Barcelona 4-0'ın rövanşında böyle başlamadı maça. Fenerbahçe çok kötüydü demek, Alanya'ya haksızlık olur. Mike Tyson başlıyordu da deviriyordu ya, deviremeyince de ısırıyordu. İlk 25 dakika, Fenerbahçelilerin belki de 'Sabiha Gökçen'e gidelim' dediği bir maç oynuyordu Fenerbahçe Alanyaspor maçın başlaması ile rakibine nefes aldırmadı. Fenerbahçe çok kötüydü demek, Alanya'ya haksızlık olur. İlk 25 dakikada Fenerbahçe taraftarı Aziz Yıldırım gitsin, Advocaat Hollanda'ya dönsün, oyuncular da kötü demiştir. Fenerbahçe'de Advocaat ile yola devam edilmeyecek, görünen durum bu. Oyuncular da bunu biliyordur"



"GOLDE OFSAYT YOK"

"Fenerbahçe'nin 2. golünde Fernandao ofsayt gibi gözüküyor ama aslında değil. Sayılmayan golde, Mehmet Topal'ın değip değmemesi önemli değil, top atıldığında aktif alanda mı, değil mi, bakmak lazım."



"MAÇ BAŞINA 2 GOL YİYORLAR"

"Alanyaspor çok da kritik maçlar kazandı mesela. Trabzon'da kötü oynadılar, puan aldılar. Gençlerbirliği'ni 3-0, birebir rakipleri Adanaspor'u 4-1 yendiler. Başakşehir'e kaybettiler ama zorladılar. Ancak takım savunması ve bireysel savunmada sorun yaşadıkları için maç başına ortalama 2 gol yiyorlar."



"VAN PERSİE GÜVENİLMEZ"

"Advocaat'ın, Fernandao ile başlaması doğruydu. Fenerbahçe'de aslında Fernandao ben birinci santrforum diyor. Çok büyük oyuncu değil belki ama Van Persie ve Sow'un da önünde. Van Persie papatya falı gibi. Ona güvenerek sezonu tamamlayamazsınız."



"FENERBAHÇE SERİ YAKALAYABİLİR"

"Fenerbahçe'nin seri yakalama şansı var. Ancak şunu söyleyeyim, takımın en çok takdir ettiğim yanı şu: Fenerbahçe savaşıyor hakikaten. Oyuncuların isteği var. Yoksa bu istek olmasa zaten bitmişti."