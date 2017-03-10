 Osmanlı dönüm maçı – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    Osmanlı dönüm maçı

    Osmanlı dönüm maçı
    Osmanlı deplasmanına gidecek Bursa'da Teknik Direktör , "Antep galibiyetiyle yukarı sıçradık ama herkesin düşüncesi aynı. Sadece şu an Osmanlı maçına ihtiyacımız var. Kazanırsak farklı şeyler konuşabiliriz" diye konuştu.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:48
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