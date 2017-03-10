 Kayseri ve Alanya’ya şok – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    Kayseri ve Alanya’ya şok

    Kayseri ve Alanya’ya şok
    Kayserispor ve A.Alanyaspor taraftarlarına 'den elektronik bilet bloke cezası geldi. Kayserispor taraftarı; Kasımpaşa, Alanyaspor ise deplasmandaki M.Başakşehir karşılaşmasında çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle cezalandırıldı.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:51
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