 Karabükspor temkinli – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    Karabükspor temkinli

    Karabükspor temkinli
    Ateş hattındaki Adanaspor'la yarın evinde karşılaşacak K.Karabük temkinli. Teknik Direktör Zoran Barisic, "Bu tür maçlar zor geçiyor. Evimizde iyi oynayan bir takımız ve kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:50
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